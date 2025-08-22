Серпневі вихідні: тепло й літні контрасти

Кінець серпня в Україні зустріне нас справжнім різнобарв’ям погоди. За даними SINOPTIK.ua, у більшості регіонів переважатиме спека вище норми, але місцями про себе нагадають короткі дощі й грози. Повітря насичене пилком — алергікам варто подбати про здоров’я.

Субота, 23 серпня

Переважно сонячно, подекуди дощові хмариДень буде ясним, але локальні дощі й грози можливі на заході та в центрі. Температура на 2–4 °C вища за норму, спека відчутна вдень, вечір подарує приємне полегшення.

Схід (Харків, Донецьк) — +25…+30 °C, сухо, сонячно. Дощів не прогнозується, ночі залишаються прохолодними.

Центр ( Київ , Полтава) — +26…+31 °C, ясна погода з короткими дощами в другій половині дня. Опади нетривалі, у вигляді літнього дощу з грозою, який швидко зникне.

Захід (Львів, Чернівці) — +27…+33 °C, спека відчутно перевищує норму. Місцями короткі грози, особливо в Карпатах та на Закарпатті. Повітря стане свіжішим після дощу.

Південь (Одеса, Севастополь) — +28…+30 °C, сонячно та сухо. Дощів не очікується, море тепле, небо безхмарне.

Прикмета дня: якщо цього дня ясно — осінь буде сухою.Рекомендація: плануйте активні справи зранку; у центрі та на заході майте при собі парасолю.

Неділя, 24 серпня

Літні капризи та невеликі дощіТемпература вдень залишиться на 2–3 градуси вищою за норму. Та в центрі й на заході можливі короткі грозові дощі, які швидко минуть і освіжать повітря.

Схід (Харків, Донецьк) — +26…+32 °C, сухо, спека зростає, сонце без перерви. Легкий вітерець лише трохи пом’якшить спеку.

Центр (Київ, Полтава) — +25…+31 °C, ясна погода, але вдень можливі грозові хмари. Нетривалий дощ принесе полегшення.

Захід (Львів, Чернівці) — +24…+28 °C, свіже повітря, дощі в Карпатах і локальні грози. Вечір приємно прохолодний.

Південь (Одеса, Севастополь) — +30…+32 °C, сонячно й спекотно, без опадів. На узбережжі УФ-індекс досягає високих значень.

Прикмета дня: якщо 24 серпня гроза — осінь буде дощовою.Рекомендація: у подорож беріть парасольку, а на морі — не забувайте про капелюх і воду.