Бесплатный SDG-марафон: 5 часов нон-стоп про достижение Целей устойчивого развития

25 сентября 2020, 10:00 -15: 00

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Пять лет назад были приняты Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН — глобальные ориентиры человеческого развития к 2030 году. Они включают 17 глобальных целей и 169 задач по борьбе с бедностью, неравенством и изменением климата. Украина адаптировала Цели устойчивого развития и недавно выпустила Добровольный отчет об их достижении. Но достаточно ли делает украинский бизнес для достижения Целей устойчивого развития?

25 сентября с 10:00 до 15:00 CSR Ukraine, экспертная организация Центр “Развития КСО”, проводит “SDG марафон: #цілеспрямовані компанії”.

Партнеры мероприятия: Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства. Информационные партнеры: 1 + 1 media, NaChasi, Liga.net

5 часов онлайн-мероприятия равны 5-тилетию Целей устойчивого развития.

Во время мероприятия будет:

представлено исследование «Вклад бизнеса в цели устойчивого развития»;

представлены кейсы компаний в Украине по достижению Целей устойчивого развития;

молодые SDG-Амбасадоры представят Руководство по устойчивому развитию и дадут рекомендации компаниям по достижению целей;

объявлен старт Конкурса кейсов в области устойчивого развития 2020 года.

Трансляция марафона будет проходить на официальном канале CSR Ukraine на YouTube.

Участие в марафоне бесплатное.

Регистрация на мероприятие: https://forms.gle/dKYo6eFc3LduHMwT

Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/378151356532371/

Подробнее: Дарья Чайка, менеджер по коммуникациям, pr@csr-ukraine.org, +380966227609

CSR Ukraine, Центр «Развитие КСО» — экспертная организация в Украине, которая объединяет более 40 крупных компаний, совместно с которыми уже десять лет продвигает принципы устойчивого ведения бизнеса и социальной ответственности. Центр ежегодно проводит масштабные исследования по корпоративной социальной ответственности, реализует собственные социальные проекты, предоставляет консультации, проводит семинары и тренинги по КСО вопросам и отчетам как для частных компаний, так и для государственных органов власти. Является национальным партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгия) и Всемирного бизнес-совета по устойчивому развитию (Женева, Швейцария).