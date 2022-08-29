UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
29.08.2022, 16:23

Безопасная красота – увеличение груди в Клинике Выходного Дня

Цей матеріал також доступний українською
Безопасная красота – увеличение груди в Клинике Выходного Дня - Фото

Клиника Выходного Дня – профессионализм врачей и качественное обслуживание.

Частный медицинский центр Клиника Выходного Дня (Киев) вводит новую услугу – маммопластику. Это направление пластической хирургии становится всё более доступным в Украине. Пациентки, которые обращаются за данной услугой, ищут высоких стандартов и экспертности. Клиника Выходного Дня предлагает именно такой подход – профессионализм врачей и качественное обслуживание. 

"Маммопластика позволяет получить ту форму и размер груди, о которой мечтает пациентка, добиться желаемого эстетического результата. Пластическая хирургия уже не является трендом, она становится способом улучшения качества жизни и самоощущения", – И.И.Старик, врач-хирург, пластический хирург Клиники Выходного Дня. 

Преимущества маммопластики в Клинике Выходного Дня

Основные плюсы маммопластики в частном медицинском центре:

  • оперирует пластический хирург со стажем более 10 лет;
  • выбор импланта с учетом пожеланий и бюджета пациентки;
  • до- и послеоперационное консультирование, экспертные рекомендации;
  • собственный пункт забора анализов (все этапы подготовки к операции пациентка проходит в Клинике);
  • комфортные условия дневного стационара. 

Что мы предлагаем: варианты увеличения груди

Тип маммопластики, предлагаемой пациенткам – аугментационная (1 и 2 категорий сложности).  

Первая категория предусматривает классическое увеличение груди имплантами с субмаммарным доступом, то есть, имплант вставляется через область под молочной железой. При аугментационной маммопластике второй категории сложности хирург выполняет не только размещение импланта, но и подтяжку кожи вокруг сосков. В результате грудь приобретает желаемую форму без "лишней" кожи. 

И не только грудь

В отделении пластической хирургии Клиники Выходного Дня клиентам также доступны услуги:

  • липосакции (моделирование фигуры путем удаления излишков жировых отложений на определенных участках тела);
  • круговой подтяжки век (блефаропластики). 

Начните с консультации. Врач поможет разобраться, какой тип имплантов выбрать для оптимального результата, как подготовиться к операции и максимально быстро восстановиться после. На первой консультации вы можете задать любые волнующие вас вопросы, запланировать день и время процедуры.   

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: маммопластика, Клиника Выходного Дня
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 