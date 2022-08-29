Безопасная красота – увеличение груди в Клинике Выходного Дня

Частный медицинский центр Клиника Выходного Дня (Киев) вводит новую услугу – маммопластику. Это направление пластической хирургии становится всё более доступным в Украине. Пациентки, которые обращаются за данной услугой, ищут высоких стандартов и экспертности. Клиника Выходного Дня предлагает именно такой подход – профессионализм врачей и качественное обслуживание.

"Маммопластика позволяет получить ту форму и размер груди, о которой мечтает пациентка, добиться желаемого эстетического результата. Пластическая хирургия уже не является трендом, она становится способом улучшения качества жизни и самоощущения", – И.И.Старик, врач-хирург, пластический хирург Клиники Выходного Дня.

Преимущества маммопластики в Клинике Выходного Дня

Основные плюсы маммопластики в частном медицинском центре:

оперирует пластический хирург со стажем более 10 лет;

выбор импланта с учетом пожеланий и бюджета пациентки;

до- и послеоперационное консультирование, экспертные рекомендации;

собственный пункт забора анализов (все этапы подготовки к операции пациентка проходит в Клинике);

комфортные условия дневного стационара.

Что мы предлагаем: варианты увеличения груди

Тип маммопластики, предлагаемой пациенткам – аугментационная (1 и 2 категорий сложности).

Первая категория предусматривает классическое увеличение груди имплантами с субмаммарным доступом, то есть, имплант вставляется через область под молочной железой. При аугментационной маммопластике второй категории сложности хирург выполняет не только размещение импланта, но и подтяжку кожи вокруг сосков. В результате грудь приобретает желаемую форму без "лишней" кожи.

И не только грудь

В отделении пластической хирургии Клиники Выходного Дня клиентам также доступны услуги:

липосакции (моделирование фигуры путем удаления излишков жировых отложений на определенных участках тела);

круговой подтяжки век (блефаропластики).

Начните с консультации. Врач поможет разобраться, какой тип имплантов выбрать для оптимального результата, как подготовиться к операции и максимально быстро восстановиться после. На первой консультации вы можете задать любые волнующие вас вопросы, запланировать день и время процедуры.