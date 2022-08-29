Безопасная красота – увеличение груди в Клинике Выходного Дня

Частный медицинский центр Клиника Выходного Дня (Киев) вводит новую услугу – маммопластику. Это направление пластической хирургии становится всё более доступным в Украине. Пациентки, которые обращаются за данной услугой, ищут высоких стандартов и экспертности. Клиника Выходного Дня предлагает именно такой подход – профессионализм врачей и качественное обслуживание.
"Маммопластика позволяет получить ту форму и размер груди, о которой мечтает пациентка, добиться желаемого эстетического результата. Пластическая хирургия уже не является трендом, она становится способом улучшения качества жизни и самоощущения", – И.И.Старик, врач-хирург, пластический хирург Клиники Выходного Дня.
Основные плюсы маммопластики в частном медицинском центре:
Тип маммопластики, предлагаемой пациенткам – аугментационная (1 и 2 категорий сложности).
Первая категория предусматривает классическое увеличение груди имплантами с субмаммарным доступом, то есть, имплант вставляется через область под молочной железой. При аугментационной маммопластике второй категории сложности хирург выполняет не только размещение импланта, но и подтяжку кожи вокруг сосков. В результате грудь приобретает желаемую форму без "лишней" кожи.
В отделении пластической хирургии Клиники Выходного Дня клиентам также доступны услуги:
Начните с консультации. Врач поможет разобраться, какой тип имплантов выбрать для оптимального результата, как подготовиться к операции и максимально быстро восстановиться после. На первой консультации вы можете задать любые волнующие вас вопросы, запланировать день и время процедуры.