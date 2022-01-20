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Пресс-релиз
20.01.2022, 12:32

БИНАЙС – победитель в номинации Надежный Партнер по итогам конкурса "Выбор страны"

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БИНАЙС – победитель в номинации Надежный Партнер по итогам конкурса "Выбор страны" - Фото

За последний год в компании произошли существенные структурные изменения, а также было принято множество смелых решений по изменению бизнес-процессов менеджерским составом.

В начале 2021 года компания ООО "БИНАЙС" согласовала несколько направлений развития и тщательно шла к цели.

За этот год была улучшена и усовершенствована работа с командой, разработана модель компетенций согласно должностям, выделены узкие места и согласованы ключевые акценты по каждому отделу, а также разработан план развития отделов и каждого сотрудника.

Важным приоритетом в развитии компании в 2021 году стало развитие партнерских отношений, покрытие новых клиентов и расширение портфолио. Одной из основных задач в этом контексте было выведение уровня работы с Клиентами на более качественный и высокий уровень как в техническом, операционном, так и в маркетинговом плане.

Данные факторы очень способствовали поднятию уровня продаж брендов в целом, позволили пополнить портфолио еще одним преуспевающим брендом декоративной косметики и заключить соглашение с новым масштабным Партнером мирового уровня.

Сотрудничество с известными мировыми партнерами бьюти индустрии оказывают существенное влияние на развитие дистрибьюторской компании, ведь задача компании ООО "БИНАЙС" не просто удовлетворять запросы партнеров, а всегда уметь вовремя учитывать мировые тенденции развития индустрии и профессионально их адаптировать для украинских потребителей. За многие годы сотрудничества с ведущими лидерами косметической отрасли компания смогла стать экспертом в вопросах продвижения и сбыта таких брендов косметической продукции как Max Factor, Bourjois, Rimmel, Vivienne Sabo, Lumene, Flormar, дистрибьютором которых является ООО "БИНАЙС" и искренне радуется, когда удается внедрить эффективные методы продвижения или усовершенствовать существующие инструменты в области маркетинга, логистики и продаж.

ООО "БИНАЙС" – это компания, которая гордится своими успехами и ценит командные достижения, ведь наибольшей ценностью для компании остаются люди, вдохновенно и преданно развивающие бизнес и открытые к проактивным изменениям.

Компания ООО "БИНАЙС" входит в состав компаний АО "АСНОВА Холдинг" и за последние 20 лет своей бизнес деятельности всегда была независимой и значимой компанией среди бизнес-структур всего Холдинга. Своим упорством к бизнесу и высоким профессионализмом команды – компания ООО "БИНАЙС" смогла справедливо получить статус "Надежного Партнера" и победить по конкурсному отбору в номинации "Выбор Года"

Желаем всей команде БИНАЙС быть открытой к переменам и гибко реагировать на вызовы индустрии, уверенно двигаться вперед к новым победам, дальше развивать новые компетенции и радоваться успешным достижениям на своем бизнес-пути"

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Теги: БИНАЙС
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