Binomo: надежный дополнительный заработок в интернете

Binomo — это платформа для онлайн-трейдинга, которая позволяет пользователям получать дополнительный доход. Трейдеры с нулевым опытом могут пройти обучение, разработать торговую стратегию и обеспечить себе доп. заработок. Проект существует с 2014 года, его деятельность регулируется Международной финансовой комиссией. Полную информацию о Биномо можно прочитать на официальном сайте binomo com.
О том, как заработать на Биномо в Украине, рассказывают отзывы на YouTube.
Станислав Харабарь: "Биномо ни разу меня не киданул, хотя уже несколько штук баксов вывел."
Никита Соловьев: "Брокер неплохой. Поторговав на разных брокерах, могу отметить его интерфейс — удобно выбирать валютные пары и устанавливать индикаторы. И что немаловажно — можно быстро менять таймфрейм на графиках."
Slam 4145: "Много негатива на Биномо льют блогеры так как они урезали реферальную программу!"
Аналогичные сообщения и комментарии публикуются на форумах трейдеров.
Торговать по избранной стратегии — это не единственный способ получать доп. доход на Binomo Ua.
Турниры бывают платными и бесплатными. Призовой фонд формируется из взносов участников. Такой формат позволяет разнообразить процесс трейдинга и увеличить доп. доходы.
Для Биномо разработано удобное мобильное приложение.Оно обладает немного ограниченным функционалом, но это совсем не мешает использовать его для трейдинга.
Скачать мобильное приложение Binomo можно:
· на iOS — найти через AppStore;
· на Android — перейти по соответствующей ссылке на сайте или скачать в Google Play.
Вход в личный кабинет и через оф сайт, и через мобильное приложение осуществляется с одинаковыми учетными данными пользователя.
Новички могут сначала попробовать силы на демо аккаунте и ознакомиться с базой знаний, представленной на оф. сайте компании.
На платформе предусмотрена партнерка: трейдер получает отчисления за каждого нового пользователя, который зарегистрировался в системе по его ссылке.
Реально ли заработать на Биномо Ком? Да. С 2018 года деятельность брокера регулируется Международной финансовой комиссией. Это служит гарантией добросовестности и честных выплат.
Убытки в трейдинге неизбежны, особенно в первые месяцы. Но с опытом приходит уверенность и успех в трейдинге.