Binomo: надежный дополнительный заработок в интернете

Binomo

Binomo — это платформа для онлайн-трейдинга, которая позволяет пользователям получать дополнительный доход. Трейдеры с нулевым опытом могут пройти обучение, разработать торговую стратегию и обеспечить себе доп. заработок. Проект существует с 2014 года, его деятельность регулируется Международной финансовой комиссией. Полную информацию о Биномо можно прочитать на официальном сайте binomo com.

Отзывы о Биномо в Украине

О том, как заработать на Биномо в Украине, рассказывают отзывы на YouTube.

Станислав Харабарь: "Биномо ни разу меня не киданул, хотя уже несколько штук баксов вывел."

Никита Соловьев: "Брокер неплохой. Поторговав на разных брокерах, могу отметить его интерфейс — удобно выбирать валютные пары и устанавливать индикаторы. И что немаловажно — можно быстро менять таймфрейм на графиках."

Slam 4145: "Много негатива на Биномо льют блогеры так как они урезали реферальную программу!"

Аналогичные сообщения и комментарии публикуются на форумах трейдеров.

Как дополнительно зарабатывать на Биномо?

Торговать по избранной стратегии — это не единственный способ получать доп. доход на Binomo Ua.

Турниры

Турниры бывают платными и бесплатными. Призовой фонд формируется из взносов участников. Такой формат позволяет разнообразить процесс трейдинга и увеличить доп. доходы.

Приложение

Для Биномо разработано удобное мобильное приложение.Оно обладает немного ограниченным функционалом, но это совсем не мешает использовать его для трейдинга.

Скачать мобильное приложение Binomo можно:

· на iOS — найти через AppStore;

· на Android — перейти по соответствующей ссылке на сайте или скачать в Google Play.

Вход в личный кабинет и через оф сайт, и через мобильное приложение осуществляется с одинаковыми учетными данными пользователя.

Обучение на Binomo

Новички могут сначала попробовать силы на демо аккаунте и ознакомиться с базой знаний, представленной на оф. сайте компании.

Партнерская программа

На платформе предусмотрена партнерка: трейдер получает отчисления за каждого нового пользователя, который зарегистрировался в системе по его ссылке.

Почему стоит попробовать Binomo?

Реально ли заработать на Биномо Ком? Да. С 2018 года деятельность брокера регулируется Международной финансовой комиссией. Это служит гарантией добросовестности и честных выплат.

Убытки в трейдинге неизбежны, особенно в первые месяцы. Но с опытом приходит уверенность и успех в трейдинге.