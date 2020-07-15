Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
15.07.2020, 13:30

Binomo: надежный дополнительный заработок в интернете

Binomo: надежный дополнительный заработок в интернете - Фото
Binomo

Биномо - что это? Как зарабатывать на онлайн платформе с помощью стратегий. Обучение, турниры и партнерка брокера

Binomo — это платформа для онлайн-трейдинга, которая позволяет пользователям получать дополнительный доход. Трейдеры с нулевым опытом могут пройти обучение, разработать торговую стратегию и обеспечить себе доп. заработок. Проект существует с 2014 года, его деятельность регулируется Международной финансовой комиссией. Полную информацию о Биномо можно прочитать на официальном сайте binomo com.

Отзывы о Биномо в Украине

О том, как заработать на Биномо в Украине, рассказывают отзывы на YouTube.

Станислав Харабарь: "Биномо ни разу меня не киданул, хотя уже несколько штук баксов вывел." 

Никита Соловьев: "Брокер неплохой. Поторговав на разных брокерах, могу отметить его интерфейс — удобно выбирать валютные пары и устанавливать индикаторы. И что немаловажно — можно быстро менять таймфрейм на графиках."

Slam 4145: "Много негатива на Биномо льют блогеры так как они урезали реферальную программу!"

Аналогичные сообщения и комментарии публикуются на форумах трейдеров.

Как дополнительно зарабатывать на Биномо?

Торговать по избранной стратегии — это не единственный способ получать доп. доход на Binomo Ua.

Турниры

Турниры бывают платными и бесплатными. Призовой фонд формируется из взносов участников. Такой формат позволяет разнообразить процесс трейдинга и увеличить доп. доходы.

Приложение

Для Биномо разработано удобное мобильное приложение.Оно обладает немного ограниченным функционалом, но это совсем не мешает использовать его для трейдинга.

Скачать мобильное приложение Binomo можно:

· на iOS — найти через AppStore;

· на Android — перейти по соответствующей ссылке на сайте или скачать в Google Play.

Вход в личный кабинет и через оф сайт, и через мобильное приложение осуществляется с одинаковыми учетными данными пользователя.

Обучение на Binomo

Новички могут сначала попробовать силы на демо аккаунте и ознакомиться с базой знаний, представленной на оф. сайте компании.

Партнерская программа

На платформе предусмотрена партнерка: трейдер получает отчисления за каждого нового пользователя, который зарегистрировался в системе по его ссылке.

Почему стоит попробовать Binomo?

Реально ли заработать на Биномо Ком? Да. С 2018 года деятельность брокера регулируется Международной финансовой комиссией. Это служит гарантией добросовестности и честных выплат.

Убытки в трейдинге неизбежны, особенно в первые месяцы. Но с опытом приходит уверенность и успех в трейдинге. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: binomo
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 