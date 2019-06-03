Бизнес представил Доктрину экономической безопасности

Доктрину экономической безопасности презентовали собственники, руководители крупного бизнеса Украины, экономисты, эксперты во время пресс-конференции.

В ходе мероприятия отмечалось, что разработанная сообществом БИЗНЕС100 и Фондом поддержки экономической безопасности Украины Доктрина определяет основные риски для украинской экономики и пути их преодоления.

Соучредитель платформы БИЗНЕС100 Владимир Чеповой отметил, что украинский бизнес призывает президента Украины Владимира Зеленского, Секретаря СНБО поддержать с последующим принятием этот важный экономический документ. «Он должен стать предохранителем от экономических угроз извне, а также собранием правил ведения бизнеса внутри нашей страны», - подчеркнул он, добавив, что риски увеличиваются как раз во время смены власти.

В свою очередь председатель наблюдательного совета концерна «Галнафтогаз», участник платформы БИЗНЕС100 Виталий Антонов указал на то, что Доктрина является требованием сегодняшнего дня, она станет сигналом для нечистых на руку чиновников со стороны руководства государства о необходимости прекращения наживаться на отечественном бизнесе. «Доктрина – целостный документ, это сбалансированный экономический взгляд на решение неотложных дел, которым государство давно должно было уделить внимание», - подчеркнул он.

Также Виталий Антонов обратил внимание на то, что Доктрина экономической безопасности существует во многих государства, в том числе и США. В Украине же эта «прогалина» не заполнена. «Поэтому мы настаиваем на принятии такой Доктрины. Нужно, наконец, заполнить эту прогалину в украинском законодательстве», - подытожил он.

По мнению председателя наблюдательного совета «Октава Капитал», участника платформы БИЗНЕС100 Александра Кардакова, каждый элемент представленной Доктрины касается украинской IT-отрасли. Он отметил, что из-аз отсутствия инвестиций в отрасли создается крайне мало продуктов. В основном по «сырьевому» принципу наши специалисты уезжают за рубеж.

«Мы хотим, чтобы люди из нашей отрасли не уходили, не платили налоги в других странах. Налоги все готовы платить здесь, но если будут нормальные условия работы, нормальная инфраструктура, будет реализована хоть часть положений Доктрины», - сказал он.

Генеральный директор и совладелец агропромхолдинга «Астарта-Киев», участник платформы БИЗНЕС100 Виктор Иванчик уверен, что для украинского бизнеса сегодня украинский бизнес уже не хочет жить по-старому. Он уверен, что для бизнеса очень важно партнерство, доверие и уважение. «Я хотел бы, чтобы бизнес и государство строили бизнес на горизонтальном уровне», - сказал он.

«Мы строим наш бизнес на долгие годы вперед. Хотелось бы, чтобы и государство строило отношения с бизнесом на принципах справедливости, равенства и прозрачности», - отметил Виктор Иванчик.

Соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего, участник платформы БИЗНЕС100 Анатолий Амелин рассказал об особенностях Доктрины.

По его словам, в разработке этого уникального документа принимало участие три аналитических центра. В частности, была разработана система анализа выявления рисков. Всего было выявлено 100 «критических» и «средних» рисков.

Он добавил, что для каждого риска была предложена методология минимизации, оценка ресурсов, которые необходимы на минимизацию этого риска, ответственные лица и органы, которые отвечают за минимизацию, определены KPI (ключевые показатели эффективности) и, соответственно, эффект. «Эта тактическая задача уже сегодня должна решаться», - подчеркнул Анатолий Амелин.

«В данном случае, когда мы говорим о Доктрине, это версия 1.0. Когда появится стратегия долгосрочного развития, у нас возникнут новые группы рисков и, соответственно, нужно будет делать апдейт Доктрины», - подчеркнул он, более подробно рассказав о 7 группах определенных в Доктрине рисков.

В завершении Владимир Чеповой подчеркнул, что важно не утратить открывающееся новое окно возможностей.

При этом участники акцентировали внимание на том, что Проект готов к передаче Президенту Украины для обсуждения, согласования и принятия в форме нормативно-правовых актов главы государства. В свою очередь сообщество БИЗНЕС100 готово присоединиться к его реализации.