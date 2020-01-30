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30.01.2020, 17:30

Бойлеры: особенности, преимущества, тренды

Бойлеры: особенности, преимущества, тренды - Фото

Современные модели бойлеров отличаются энергоэффективностью, а использование нержавеющих материалов гарантирует, что бак долго не потребует ремонта

Сталкиваетесь с отключением горячей воды летом? Устали от бесконечных счетов за коммунальные услуги? Может, в вашем городе вообще нет централизованного горячего водоснабжения? Тогда вам не обойтись без водонагревательного бака (он же бойлер). Его устанавливают не только в частных домах и квартирах, но и в офисах, на заводах и фабриках, на дачах и в летних кухнях.

Водонагревательные устройства работают на ТЭНах, которые быстро повышают температуру набранной в бак воды и сохраняют ее теплой длительное время. Бойлеры просты в эксплуатации: достаточно один раз повесить бак и выставить нужный температурный режим. Современные модели отличаются энергоэффективностью, поэтому быстро окупаются, а использование нержавеющих материалов гарантирует, что бак долго не потребует ремонта.

Особенности современных бойлеров

На пике популярности — бойлеры для нагрева воды накопительного типа. Жидкость в них накапливается до определенного объема и параллельно нагревается до заданной температуры. Вода не остывает в течение дня, а вместо израсходованной набирается новая и сразу взаимодействует с ТЭНом. Современные водонагреватели работают от электричества, благодаря чему имеют низкий уровень пожароопасности, отличаются экологичностью и полностью автоматизированы. Внутренняя часть бака изготавливается из стали с водоотталкивающим покрытием, поэтому не ржавеет и не влияет на качество нагреваемой воды. ТЭНы также прячутся в специальные кожухи и не соприкасаются с жидкостью, что особенно важно для людей с чувствительной кожей.

Специально для кухни и подобных помещений, где нет потребности в большом количестве воды, придуманы компактные Slim-бойлеры объемом до 30 литров (например, Ariston ANDRIS LUX ECO). Стильные и экономичные, они занимают минимум места и почти не влияют на размер счетов за электроэнергию. Подобные модели легко разместить над раковиной без ущерба для пространства, а низкая цена бойлеров на 10-30 литров гарантирует их быструю окупаемость.

Для комнат с низкими потолками придуманы горизонтальные водонагреватели (например, Roda AQUA INOX SILVER). Они размещаются параллельно полу, благодаря чему не отнимают лишние квадратные метры даже в маленьких санузлах и подсобках. В конструкцию входит теплообменник, который помогает жидкостям разной температуры не смешиваться раньше времени.

У вас большая семья (5-6 человек и более), и кажется, что воды не хватит на всех? Современные бренды выпускают напольные бойлеры на 200-300 литров — настоящая мечта любителей понежится в горячей ванне. С таким помощником (например, Atlantic Steatite Floor Standing) можно не беспокоиться, отправляясь последним в утренний душ после всех домочадцев. Конечно, цена водонагревателей такого объема достаточно высока, но это все равно выгоднее, чем пользоваться централизованным горячим водоснабжением.

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Теги: бойлеры
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