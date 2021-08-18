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18.08.2021, 12:15

БукетЛенд: самые любимые цветы украинок в 2021 году

Цей матеріал також доступний українською
БукетЛенд: самые любимые цветы украинок в 2021 году - Фото

Любая девушка любит цветы, причем каждая из них отдает предпочтение тем или иным цветочным композициям. Кто-то любит простые и добродушные ромашки, кому-то нравятся капризные и изысканные орхидеи. А кто-то без ума от ярких и элегантных роз, подаренных на день рождения или же и вовсе просто так. И хоть проще всего поинтересоваться у своей возлюбленной, какие именно букеты ей больше нравятся, полезно узнать общую статистику по стране в целом. Ведь помимо личных предпочтений девушек, есть определенные тренды, которые так или иначе влияют на спрос и интерес к определенным видам цветов.

Доставка цветов становится удобней, чем простая покупка в магазине

Если вы планируете купить цветы в Киеве, но не хотите тратить свое драгоценное время на походы в цветочные магазины, на помощь придет магазин БукетЛенд. Именно здесь вы сможете оформить быструю доставку цветов по Украине – они будут отправлены по указанному адресу строго в оговоренные сроки. Здесь вы найдете самые трендовые цветочные композиции, наиболее востребованные в нашей стране.

Почему же служба доставки цветов – это намного более выгодно и удобно, чем посещение стандартного магазина? Помимо очевидной экономии времени, вы можете:

  • заранее увидеть будущий результат работы флористов,
  • подобрать букет по фотографии,
  • вы можете легко менять желаемое количество цветов, ориентируясь на пышность букета и его цену
  • вас гарантированно не обсчитают, не навяжут дополнительные опции наподобие платного декора и упаковки, а заказ будет отправлен получательнице максимально быстро.

Классические розы всегда в тренде

С доставкой все понятно, а что касаемо популярности цветов? Большой букет роз ярких или же пастельных, кремовых оттенков – привычная классика, перед которой не устоит ни одна девушка. Именно эти цветы все также остаются самыми популярными среди украинок в 2021 году. И это неудивительно, ведь разнообразие сортов и оттенков роз восхищает даже наиболее пресыщенных эстеток.

Розы – идеальный презент для роскошных, ярких и страстных женщин, леди-вамп. В магазине BuketLand вы найдете классические букеты и необычные композиции из роз в прозрачных коробках, которые станут замечательным подарком для вашей шикарной девушки-пантеры или женщины-львицы.

Любимые пионы и гортензии

Розы розами, но куда без гортензий и пионов? Ароматные, пушистые и чарующие, они даже зимой создают ощущение тепла и солнышка поздней весны. Красивый букет пионов непременно порадует вашу возлюбленную, подняв ей настроение даже в самый хмурый день. Именно цветочные композиции с пионами идеально подходят романтичным, нежным и трогательным девушкам.

Магазин БукетЛенд предлагает своим заказчикам больше преимуществ для покупки букетов, о которых мечтают современные украинки. Богатое разнообразие цветов разного сорта и оттенка, быстрая доставка по всей Украине, доступные цены и скидки, а также уважительное отношение к каждому клиенту – все это сделает вашу задачу по покупке цветочной композиции приятной и успешной.

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Теги: БукетЛенд
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