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03.06.2020, 10:00

ЧП Пружина – изготовление пружин на протяжении 15 лет в Украине

ЧП Пружина – изготовление пружин на протяжении 15 лет в Украине - Фото

На протяжении более 15 лет фирма по производству пружин в Украине поставляет только качественную продукцию

ЧП Пружина  - изготовление пружин на заказ в Украине, основной продукцией производства являются пружины сжатия и пружины растяжения, навитые с пружинной проволоки круглого сечения. Заказать производство пружин на сайте https://prughina.com.ua/ это простой и быстрый способ получить пружины от изготовителя по самой доступной цене в Украине.

ЧП Пружина - фирма по изготовлению пружин, которая производит пружины в г. Казатин (Винницкая обл.) и поставляет готовую продукцию по всей Украине уже на протяжении более 15 лет. С 2003 года компания ЧП Пружина выросла с небольшого предприятия, которое изготавливало маленький ассортимент стандартных пружин, и на сегодня является одним из основных изготовителей пружин (Украина). Предприятие постоянно расширяет свой производственный потенциал для изготовления всевозможных пружин для самых разных сфер применения, изготавливая пружины маленьких размеров для авторучек - до пружин больших размеров, использованных в сельхозтехнике.  

На протяжении более 15 лет фирма по производству пружин в Украине поставляет только качественную продукцию от стандартных пружин до индивидуальных заказов потенциальных и постоянных клиентов. Большой опыт в производстве пружин и современное оборудование позволяет выпускать высокоточные пружины в самые кратчайшие сроки. Даже заказ на большую партию пружин производитель выполняет в течение недели. 

Наиболее заказываемой продукцией пружинного завода является:

  • пружины сжатия.

Пружина сжатия - основная продукция выпускаемая заводом пружин ЧП Пружина. Купить и заказать изготовление пружин сжатия можно здесь https://prughina.com.ua/prughina-sgatiya.html на странице расчета пружины сжатия онлайн. Пружины на сжатия имеют широкий спектр применения, их можно найти практически во всех механических устройствах, в клапанах, насосах, компрессорах, в электрических выключателях и т.д.

  • пружины растяжения.

Пружина растяжения наиболее часто применяется для батута, в моющих устройствах, для станочного приспособления, в сельскохозяйственной технике, детских игрушках и т.д. Купить и заказать изготовление пружин растяжения можно тут https://prughina.com.ua/prughina-rastyageniya.html на странице расчета пружины растяжения онлайн. ЧП Пружина производит пружины на растяжения с цилиндрической навивкой, и с загибами по сторонам зацепов или колец.

ЧП Пружина - многолетний опыт изготовления пружин сжатия и пружин растяжения от специалистов в Украине.   

ЧП Пружинаизготовление пружин

Украина, г. Казатин (Винницкая область).

+38 (097) 509 27 49

+38 (067) 911 80 15

prughina@ukr.net

prughina.com.ua

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Теги: ЧП Пружина
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