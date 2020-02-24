Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
24.02.2020, 16:05

Что происходит на рынке новостроек Украины

Что происходит на рынке новостроек Украины - Фото

В 2020, как и в 2018-2019 самыми популярными в продаже будут 1-комнатные квартиры, а также квартиры студии или так называемые смарт-квартиры

Стоит ли инвестировать в новые квартиры? А может цены будут ниже? А достроят ли в новых реалиях застройщики свои дома? Эти и еще много подобных вопросов многие из нас задают юристам, экспертам и самим себе перед вопросом выбора нового жилья.

Уже сегодня можно смело назвать последние 5 лет бумом на рынке новостроек.  Предыдущий глава государства Петр Порошенко, совместно с командой во главе мера Киева господином Кличко всячески способствовали стартам новых строек, выделению земель под застройку - ведь это большие деньги и как ни крути, но экономический рост. А в связи с агрессией РФ против Украины большая часть переселенцев приезжают в столицу, чтобы купить новую квартиру и начать новую жизнь. Эти и многие другие факторы способствовали росту продаж на рынке новых квадратных метров. 

По данным службы государственной статистики общая площадь введенного в эксплуатацию жилья в январе-сентябре 2019 года по сравнении с предыдущим периодом увеличилась на 48%. Тенденция 2019 года показывает существенный рост покупной способности недвижимости населением.

Есть простая истина, чем больше мы покупаем и продаем - тем стремительней в стране развивается экономика. С такими простыми на первый взгляд месседжами прошли последние 5 лет. За это время на рынке страны успели появиться как добросовестные застройщики, так и аферисты, компании, которые начинали строить, но не достраивали или достраивали, но не могли получить все документы для ввода в эксплуатацию. По данным экспертов портала Krysha.ua, на сегодняшний день около 15% новостроек, которые были построены за последние 2-3 года не введены в эксплуатацию. 

Важным фактором определения рынка новостроек в целом является количество новых строек. По данным портала Krysha.ua состоянием на конец декабря 2019 года в Украине строится 2100 новых жилых комплексов (в конце 2018 года около 1850 ЖК по всей Украине). Большинство ЖК строят не 1 дом, а несколько секций/очередей. 

ТОП-3 по регионам возведения новых ЖК в Украине: 

  • Киев и область: 729 (640 в конце 2018 года) 
  • Львов и область: 290 (250 конец 2018 года)
  • Одесса и область: 198 (180 конец 2018 года)

Как отмечают эксперты для роста продаж в 2020 году нужны 3 фактора: 

  • рост курса доллара
  • стабилизация ситуации в стране 
  • усовершенствование законодательной базы

“Сегодня рынок новостроек перенасыщен предложениями, но мы прогнозируем в 2020 году рост около 15-20% стоимости квадратного метра по итогам года. Сегодня минимальная цена за квадрат в Киеве составляет 18-20 тыс грн, если учитывать стоимость работ, земли, заработка предприятия, то ниже такой стоимости не будет, нет бизнес-смысла. На сегодня только стоимость строительства обходится около 13-14 тыс грн, а застройщикам нужно вкладывать еще в маркетинг и что-то зарабатывать” - сообщил руководитель портала недвижимости Krysha.ua Иван Геч.

Что касается спроса, то на рынке Украины за последние 2 года сформировалось четкое понимание. Самым большим спросом пользуются комплексы комфорт-класса, квартиры с закрытой территорией, продуманной инфраструктурой. В 2020, как и в 2018-2019 самыми популярными в продаже будут 1-комнатные квартиры, а также квартиры студии или так называемые смарт-квартиры, что идеально подходят для сдачи в аренду. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: недвижимость, Krysha.ua﻿
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика
Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика
 