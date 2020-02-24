Что происходит на рынке новостроек Украины

Стоит ли инвестировать в новые квартиры? А может цены будут ниже? А достроят ли в новых реалиях застройщики свои дома? Эти и еще много подобных вопросов многие из нас задают юристам, экспертам и самим себе перед вопросом выбора нового жилья.

Уже сегодня можно смело назвать последние 5 лет бумом на рынке новостроек. Предыдущий глава государства Петр Порошенко, совместно с командой во главе мера Киева господином Кличко всячески способствовали стартам новых строек, выделению земель под застройку - ведь это большие деньги и как ни крути, но экономический рост. А в связи с агрессией РФ против Украины большая часть переселенцев приезжают в столицу, чтобы купить новую квартиру и начать новую жизнь. Эти и многие другие факторы способствовали росту продаж на рынке новых квадратных метров.

По данным службы государственной статистики общая площадь введенного в эксплуатацию жилья в январе-сентябре 2019 года по сравнении с предыдущим периодом увеличилась на 48%. Тенденция 2019 года показывает существенный рост покупной способности недвижимости населением.

Есть простая истина, чем больше мы покупаем и продаем - тем стремительней в стране развивается экономика. С такими простыми на первый взгляд месседжами прошли последние 5 лет. За это время на рынке страны успели появиться как добросовестные застройщики, так и аферисты, компании, которые начинали строить, но не достраивали или достраивали, но не могли получить все документы для ввода в эксплуатацию. По данным экспертов портала Krysha.ua, на сегодняшний день около 15% новостроек, которые были построены за последние 2-3 года не введены в эксплуатацию.

Важным фактором определения рынка новостроек в целом является количество новых строек. По данным портала Krysha.ua состоянием на конец декабря 2019 года в Украине строится 2100 новых жилых комплексов (в конце 2018 года около 1850 ЖК по всей Украине). Большинство ЖК строят не 1 дом, а несколько секций/очередей.

ТОП-3 по регионам возведения новых ЖК в Украине:

Киев и область: 729 (640 в конце 2018 года)

Львов и область: 290 (250 конец 2018 года)

Одесса и область: 198 (180 конец 2018 года)

Как отмечают эксперты для роста продаж в 2020 году нужны 3 фактора:

рост курса доллара

стабилизация ситуации в стране

усовершенствование законодательной базы

“Сегодня рынок новостроек перенасыщен предложениями, но мы прогнозируем в 2020 году рост около 15-20% стоимости квадратного метра по итогам года. Сегодня минимальная цена за квадрат в Киеве составляет 18-20 тыс грн, если учитывать стоимость работ, земли, заработка предприятия, то ниже такой стоимости не будет, нет бизнес-смысла. На сегодня только стоимость строительства обходится около 13-14 тыс грн, а застройщикам нужно вкладывать еще в маркетинг и что-то зарабатывать” - сообщил руководитель портала недвижимости Krysha.ua Иван Геч.

Что касается спроса, то на рынке Украины за последние 2 года сформировалось четкое понимание. Самым большим спросом пользуются комплексы комфорт-класса, квартиры с закрытой территорией, продуманной инфраструктурой. В 2020, как и в 2018-2019 самыми популярными в продаже будут 1-комнатные квартиры, а также квартиры студии или так называемые смарт-квартиры, что идеально подходят для сдачи в аренду.