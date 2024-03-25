Что такое волатильность слотов и почему игрокам нужно учитывать этот параметр

Когда человек впервые начинает играть в слоты, он не слишком-то интересуется, как устроена их работа и на какие параметры в принципе стоит обращать внимание. Но с опытом приходит и понимание того, что все слоты разные. И что понимание разницы вполне способно увеличить шансы на выигрыш.

Поэтому сегодня мы хотим рассказать вам о таком важном параметре современных слотов, как волатильность. Скорее всего, вы уже слышали этот термин, но, возможно, не в контексте азартных игр. Предлагаем это исправить!

Что такое волатильность слота?

Волатильность слотов — это степень риска, связанная с игрой на определенном слоте. Волатильность означает, как часто и как много выплачивает выигрышей слот в долгосрочной перспективе. Волатильность также называют дисперсией или изменчивостью.

Волатильность слотов не следует путать с процентом возврата ставок (RTP), который показывает, какую часть ставок слот возвращает игрокам в среднем. RTP является теоретическим показателем, который рассчитывается на основе миллионов спинов, и не гарантирует, что вы выиграете определенную сумму денег.

Важно также учитывать, что волатильность определяется алгоритмом, который в свою очередь закладывается производителем (разработчиком) слота. Соответственно, вам стоит смотреть, кто разработал тот или иной слот, если вы хотите быть более уверенными в правильности своего выбора. Чтобы детальнее изучить этот аспект, можно просто найти информацию в Сети или, например, почитать сведения непосредственно на сайте казино. Например, регистрация в казино Космолот откроет вам доступ к популярным слотам и информации о них.

Несколько слов о видах волатильности слотов

В зависимости от волатильности слоты можно разделить на три основных категории:

Слоты с низкой волатильностью — часто выдают небольшие выигрыши, которые позволяют поддерживать баланс и продлевать игру.

Слоты со средней волатильностью — имеют сбалансированный характер выплат, могут выдавать как небольшие, так и крупные выигрыши с разной частотой.

Слоты с высокой волатильностью — дают внушительные выигрыши, но делают это довольно редко.

Чтобы выбрать слоты по волатильности, например, в казино Космолот (или любом другом), можете воспользоваться сравнительной таблицей:

Тип волатильности Частота выплат Размеры выплат Риск Примеры слотов Низкая Высокая Небольшие Низкий Starburst, Blood Suckers, Gonzo’s Quest Средняя Средняя Средние Средний Book of Dead, Immortal Romance, Thunderstruck II Высокая Низкая Большие Высокий Dead or Alive, Bonanza, Book of Ra Очень высокая Очень низкая Очень большие Очень высокий San Quentin, Lil Devil, Jammin’ Jars

Как показатель волатильности слота влияет на игру и что выбрать вам

Волатильность непосредственно влияет на то, как вы будете играть и какую стратегию использовать. А главное — на какие выигрыши и с какой частотой в принципе можете рассчитывать.

В зависимости от волатильности вы должны учитывать следующие факторы:

Размер ставки. Чем выше показатель волатильности слота, тем меньше должна быть ваша ставка относительно вашего баланса. Это позволит вам выдержать длинные периоды без выигрышей и дождаться крупного выигрыша. Длительность игры. Чем ниже этот показатель, тем дольше вы можете играть на нем, не теряя существенную часть вашего баланса. Это позволит вам наслаждаться игрой и получать приятные эмоции от множества маленьких выигрышей. Выбор бонусов. Чем выше волатильность, тем больше вы можете получить от бонусов, таких как фриспины или кешбэк. Эти бонусы могут помочь вам увеличить ваш баланс и дать вам больше шансов на крупный выигрыш.

Если вы желаете расслабиться и получить удовольствие от игры без большого риска, то вам стоит рассмотреть слоты с малой волатильностью. Это оптимальный вариант для новичков, которые уже готовы делать реальные ставки, но все еще опасаются идти на серьезные риски. Для них низкая волатильность с частыми, пусть и небольшими выигрышами, будет лучшим вариантом.

Опытные же игроки чаще выбирают слоты со средней или высокой волатильностью, чтобы иметь возможность сразу выиграть крупную сумму. Ну а те, кто готов пойти на серьезный риск, могут использовать слоты с очень высоким показателем волатильности, позволяющие буквально с одного спина получить огромную сумму.

Надеемся, эта информация была для вас полезной и теперь вы лучше понимаете, что такое волатильность и почему она может очень сильно повлиять на всю вашу игру в слоты. Главное — делать свой выбор взвешенно, ни торопиться, ни ставить больше денег, чем вы можете позволить себе проиграть, и быть ответственным в первую очередь перед собой. Азартные игры — это в первую очередь развлечение, а уже потом — шанс что-то выиграть. Помните об этом всегда!

• Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры;



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