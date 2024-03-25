Що таке волатильність слотів і чому гравцям потрібно враховувати цей параметр

Хочемо розповісти вам про такий важливий параметр сучасних слотів, як волатильність.

Коли людина вперше починає грати в слоти, вона не надто цікавиться, як влаштована їхня робота і на які параметри в принципі варто звертати увагу. Але з досвідом приходить і розуміння того, що всі слоти різні. І що розуміння різниці цілком здатне збільшити шанси на виграш.

Тому сьогодні ми хочемо розповісти вам про такий важливий параметр сучасних слотів, як волатильність. Найімовірніше, ви вже чули цей термін, але, можливо, не в контексті азартних ігор. Пропонуємо це виправити!

Що таке волатильність слота?

Волатильність слотів — це міра ризику, пов'язана з грою на певному слоті. Волатильність показує, як часто і як багато виплачує виграшів слот у довгостроковій перспективі. Волатильність також називають дисперсією або мінливістю.

Волатильність слотів не слід плутати з відсотком повернення ставок (RTP), який показує, яку частину ставок слот повертає гравцям у середньому. RTP є теоретичним показником, який розраховується на основі мільйонів спінів, і не гарантує, що ви виграєте певну суму грошей.

Важливо також враховувати, що волатильність визначається алгоритмом, який зі свого боку закладається виробником (розробником) слота. Відповідно, вам варто дивитися, хто розробив той чи інший слот, якщо ви хочете бути більш впевненими в правильності свого вибору. Щоб детальніше вивчити цей аспект, можна просто знайти інформацію в Мережі або, наприклад, почитати відомості безпосередньо на сайті казино. Наприклад, реєстрація в казино Космолот відкриє вам доступ до популярних слотів та інформації про них.

Кілька слів про види волатильності слотів

Залежно від волатильності слоти можна розділити на три основні категорії:

Слоти з низькою волатильністю — часто видають невеликі виграші, які дають змогу підтримувати баланс і продовжувати гру.

— часто видають невеликі виграші, які дають змогу підтримувати баланс і продовжувати гру. Слоти із середньою волатильністю — мають збалансований характер виплат, можуть видавати як невеликі, так і великі виграші з різною частотою.

— мають збалансований характер виплат, можуть видавати як невеликі, так і великі виграші з різною частотою. Слоти з високою волатильністю — дають великі виграші, але роблять це досить рідко.

Щоб вибрати слоти за волатильністю, наприклад, у казино Космолот (або будь-якому іншому), можете скористатися порівняльною таблицею:

Тип волатильності Частота виплат Розміри виплат Ризик Приклади слотів Низька Висока Невеликі Низький Starburst, Blood Sucks, Gonzo’s Quest Середня Середня Середні Середній Book of Dead, Immortal Romance, Thunderstruck II Високий Низька Великі Високий Dead or Alive, Bonanza, Book of Ra Дуже висока Дуже низька Дуже великі Дуже високий San Quentin, Lil Devil, Jammin’ Jars

Як волатильність слота впливає на гру і що вибрати вам

Волатильність безпосередньо впливає на те, як ви будете грати і яку стратегію використовувати. А головне — на які виграші та з якою частотою в принципі можете розраховувати.

Залежно від волатильності ви повинні враховувати такі фактори:

Розмір ставки. Що вищою є волатильність слота, то меншою має бути ваша ставка щодо вашого балансу. Це дасть вам змогу витримати довгі періоди без виграшів і дочекатися великого виграшу. Тривалість гри. Що нижча волатильність слота, то довше ви можете грати на ньому, не втрачаючи істотної частини вашого балансу. Це дасть вам змогу насолоджуватися грою й отримувати задоволення від безлічі маленьких виграшів. Вибір бонусів. Що вища волатильність слота, то більше ви можете отримати від бонусів, як-от фріспіни або кешбек. Ці бонуси можуть допомогти вам збільшити ваш баланс і дати вам більше шансів на великий виграш.

Якщо ви хочете розслабитися й отримати задоволення від гри без великого ризику, то вам підійдуть слоти з низькою волатильністю. Це оптимальний варіант для новачків, які вже готові робити реальні ставки, але все ще побоюються йти на серйозні ризики. Для них низька волатильність із частими, нехай і невеликими виграшами, буде найкращим варіантом.

Досвідчені ж гравці частіше обирають слоти із середньою або високою волатильністю, щоб мати можливість одразу виграти велику суму. Ну а ті, хто готовий піти на серйозний ризик, можуть використовувати слоти з дуже високою волатильністю, що дають змогу буквально з одного спіна отримати величезну суму.

Сподіваємося, ця інформація була для вас корисною і тепер ви краще розумієте, що таке волатильність і чому вона може дуже сильно вплинути на всю вашу гру в слоти. Головне — робити свій вибір зважено, не поспішати, не ставити більше грошей, ніж ви можете дозволити собі програти, і бути відповідальним насамперед перед собою. Азартні ігри — це насамперед розвага, а вже потім — шанс щось виграти. Пам'ятайте про це завжди!

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