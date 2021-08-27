ConcordBank, Visa и Portmone запускают приложение Pos Phone

Платежная система Visa, ConcordBank и небанковская платежная платформа Portmone запускают в Украине мобильное приложение POS Phone на основе технологии Tap to Phone, что позволяет предпринимателям использовать смартфон в качестве POS-терминал для приема оплат в одно касание без дополнительного оборудования, а также получать возмещение средств на счет любого украинского банка.

"ConcordBank в числе первых в Украине внедрил технологию Tap to Phone в партнерстве с Visa. Это стало возможным благодаря усилиям не только банка, но и нашего процессингового центра ProCard, а также разработчика технологии – компании IBA (Беларусь). Являясь центром нашей финтех-экосистемы, ConcordBank последовательно демонстрирует рынку открытость к партнерству и коллаборации с финтех-компаниями. Мы рады, что Portmone разделяет наши ценности и также стремится предоставлять своим клиентам инновационные сервисы, потому с энтузиазмом включились в этот совместный проект. Надеемся, что данное решение поможет предпринимателям эффективно решать их бизнес-задачи, обеспечивая бесшовный прием платежей", – уверена Елена Соседка, глава Наблюдательного совета ConcordBank и основательница экосистемы Concord Fintech Solutions.

В совместном проекте реализован максимально новый подход для украинского рынка: продавец использует инновационную технологию Visa через интерфейс Portmone, при этом эквайринг обеспечивает ConcordBank. Благодаря такому сотрудничеству клиенты смогут принимать бесконтактные оплаты карточкой так же легко, как и онлайн-платежи.

Компания Portmone всегда стремится в числе первых внедрять решения, способные изменить рынок. Запуск Tap to Phone благодаря сотрудничеству с ConcordBank и при поддержке Visa – это прорыв на рынке приема платежей, ведь теперь прием бесконтактных карт и NFC-устройств становится доступен любому продавцу или курьеру, при обслуживании счета в любом банке и без необходимости установки физического POS-терминала. Мы считаем, что решение Tap to Phone принесёт продавцам выгоду, клиентам – лучший опыт и станет значительным шагом к полностью безналичным расчетам, когда наличные уйдут в прошлое навсегда", – отметил Дмитрий Басов, СЕО Portmone.

Подключение к сервису проходит быстро и полностью онлайн: достаточно пройти удаленную идентификацию в Portmone, также удаленно заключить договор, установить приложение, авторизоваться в нем и начать принимать оплаты. Весь процесс занимает считанные часы. При этом неважно, в каком банке у предпринимателя расчетный счет.

"Как мировой лидер в сфере платежных технологий, Visa стремится предоставить клиенту возможность расплатиться здесь и сейчас, привычным и удобным способом. В Украине три из четырех транзакций уже происходят бесконтактно, а каждый третий клиент платит смартфоном или часами. Дело за малым: сделать так, чтобы такую оплату можно было провести везде: в магазине у дома, в любимой кофейне или даже на рынке. Приложение на базе технологии Visa Tap to Phone, которое мы запускаем сегодня вместе с партнерами из Portmone и ConcordBank, делает прием бесконтактных платежей простым и доступным даже для малого и микро-бизнеса, а для покупателей открывает новые возможности быстрой, безопасной и удобной оплаты", – подчеркнул Александр Стельмах, директор департамента цифровых решений Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Преимуществами для покупателей является отсутствие дополнительной комиссии в счет кредитных средств и защиту в случае неполучения услуги или товара.

Украина стала одной из первых стран в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, где решение Tap to Phone будет работать в сотрудничестве между банком и небанковской платежной платформой.