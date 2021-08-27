UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
27.08.2021, 17:14

ConcordBank, Visa и Portmone запускают приложение Pos Phone

Цей матеріал також доступний українською
ConcordBank, Visa и Portmone запускают приложение Pos Phone - Фото

Платежная система Visa, ConcordBank и небанковская платежная платформа Portmone запускают в Украине мобильное приложение POS Phone на основе технологии Tap to Phone, что позволяет предпринимателям использовать смартфон в качестве POS-терминал для приема оплат в одно касание без дополнительного оборудования, а также получать возмещение средств на счет любого украинского банка.

"ConcordBank в числе первых в Украине внедрил технологию Tap to Phone в партнерстве с Visa. Это стало возможным благодаря усилиям не только банка, но и нашего процессингового центра ProCard, а также разработчика технологии – компании IBA (Беларусь). Являясь центром нашей финтех-экосистемы, ConcordBank последовательно демонстрирует рынку открытость к партнерству и коллаборации с финтех-компаниями. Мы рады, что Portmone разделяет наши ценности и также стремится предоставлять своим клиентам инновационные сервисы, потому с энтузиазмом включились в этот совместный проект. Надеемся, что данное решение поможет предпринимателям эффективно решать их бизнес-задачи, обеспечивая бесшовный прием платежей", – уверена Елена Соседка, глава Наблюдательного совета ConcordBank и основательница экосистемы Concord Fintech Solutions. 

В совместном проекте реализован максимально новый подход для украинского рынка: продавец использует инновационную технологию Visa через интерфейс Portmone, при этом эквайринг обеспечивает ConcordBank. Благодаря такому сотрудничеству клиенты смогут принимать бесконтактные оплаты карточкой так же легко, как и онлайн-платежи.

Компания Portmone всегда стремится в числе первых внедрять решения, способные изменить рынок. Запуск Tap to Phone благодаря сотрудничеству с ConcordBank и при поддержке Visa – это прорыв на рынке приема платежей, ведь теперь прием бесконтактных карт и NFC-устройств становится доступен любому продавцу или курьеру, при обслуживании счета в любом банке и без необходимости установки физического POS-терминала. Мы считаем, что решение Tap to Phone принесёт продавцам выгоду, клиентам – лучший опыт и станет значительным шагом к полностью безналичным расчетам, когда наличные уйдут в прошлое навсегда", – отметил Дмитрий Басов, СЕО Portmone.

Подключение к сервису проходит быстро и полностью онлайн: достаточно пройти удаленную идентификацию в Portmone, также удаленно заключить договор, установить приложение, авторизоваться в нем и начать принимать оплаты. Весь процесс занимает считанные часы. При этом неважно, в каком банке у предпринимателя расчетный счет.

"Как мировой лидер в сфере платежных технологий, Visa стремится предоставить клиенту возможность расплатиться здесь и сейчас, привычным и удобным способом. В Украине три из четырех транзакций уже происходят бесконтактно, а каждый третий клиент платит смартфоном или часами. Дело за малым: сделать так, чтобы такую оплату можно было провести везде: в магазине у дома, в любимой кофейне или даже на рынке. Приложение на базе технологии Visa Tap to Phone, которое мы запускаем сегодня вместе с партнерами из Portmone и ConcordBank, делает прием бесконтактных платежей простым и доступным даже для малого и микро-бизнеса, а для покупателей открывает новые возможности быстрой, безопасной и удобной оплаты", – подчеркнул Александр Стельмах, директор департамента цифровых решений Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Преимуществами для покупателей является отсутствие дополнительной комиссии в счет кредитных средств и защиту в случае неполучения услуги или товара.

Украина стала одной из первых стран в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, где решение Tap to Phone будет работать в сотрудничестве между банком и небанковской платежной платформой.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Pos Phone
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 