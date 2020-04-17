Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
17.04.2020, 10:00

Credit Kasa передала «Жизнелюбу‎» 1000 продуктовых наборов для пенсионеров

Credit Kasa передала «Жизнелюбу‎» 1000 продуктовых наборов для пенсионеров - Фото

Также представители компании призвали и других участников финансового рынка присоединиться к акции Жизнелюба

Компания «УкрКредитФинанс» (ТМ Credit Kasa) передала благотворительному фонду «Жизнелюб‎» средства на закупку 1000 продуктовых наборов для пожилых людей. 

‎«Мы хотим поддержать самую уязвимую часть нашего общества — пенсионеров. Сегодня они первые, кто находится в зоне риска. Каждый поход в магазин для них потенциально опасен. Наша задача — оградить их от этого, поэтому присоединились к акции Жизнелюба‎», — заявили в Кредит Кассе.

Также представители компании призвали и других участников финансового рынка присоединиться к акции Жизнелюба‎.

В свою очередь, в благотворительной организации рассказали, что продуктовые наборы разъедутся по всей Украине: сначала они попадут в территориальные центры социальной помощи, а уже оттуда курьеры Новой Почты доставят их нуждающимся. 

Социальный продуктовый набор состоит из 9 позиций: гречка, макароны, рис, сахар, пшеничная крупа, свиная тушенка, подсолнечное масло, вафли и туалетная бумага.

Credit Kasa — бренд ООО «УкрКредитФинанс‎». Компания выдает кредиты на карту. 

Работает в Украине с 2013 года. За это время услугами Кредит Кассы воспользовались около 1 млн человек. 

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: пенсионеры, Жизнелюб, Credit Kasa
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 