Credit Kasa передала «Жизнелюбу‎» 1000 продуктовых наборов для пенсионеров

Компания «УкрКредитФинанс» (ТМ Credit Kasa) передала благотворительному фонду «Жизнелюб‎» средства на закупку 1000 продуктовых наборов для пожилых людей.

‎«Мы хотим поддержать самую уязвимую часть нашего общества — пенсионеров. Сегодня они первые, кто находится в зоне риска. Каждый поход в магазин для них потенциально опасен. Наша задача — оградить их от этого, поэтому присоединились к акции Жизнелюба‎», — заявили в Кредит Кассе.

Также представители компании призвали и других участников финансового рынка присоединиться к акции Жизнелюба‎.

В свою очередь, в благотворительной организации рассказали, что продуктовые наборы разъедутся по всей Украине: сначала они попадут в территориальные центры социальной помощи, а уже оттуда курьеры Новой Почты доставят их нуждающимся.

Социальный продуктовый набор состоит из 9 позиций: гречка, макароны, рис, сахар, пшеничная крупа, свиная тушенка, подсолнечное масло, вафли и туалетная бумага.

Credit Kasa — бренд ООО «УкрКредитФинанс‎». Компания выдает кредиты на карту.

Работает в Украине с 2013 года. За это время услугами Кредит Кассы воспользовались около 1 млн человек.