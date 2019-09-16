Детские диваны: нужные качества и особенности

Диван для детской комнаты представляет собой особый предмет мебели, ведь он должен соответствовать требованиям наиболее важной аудитории — подрастающего поколения. Детский диван должен не только радовать своим дизайном, но и учесть особенности развития юного организма.

Место для сна

Даже если у ребенка есть своя комната, редко получается выделить достаточно места для отдельной кровати для ночного отдыха и для дивана, где можно проводить время днем. Благо, современные детские диваны способны предложить хорошее место для сна. Но нужно обращать внимание на модели с так называемым ортопедическим матрасом. Они поддерживают хребет в естественном положении, что очень важно для полноценного отдыха и здоровья растущего организма.

При выборе дивана для сна важно обращать внимание на модели с матрасами, оснащенными независимыми пружинами или пеной с эффектом памяти. Стоит избегать пружин типа «боннель». Они зависимые, нагрузка на пружины заставляет прогибаться и соседей, и вместо ровной поверхности есть риск получить гамак, что плохо отразиться на здоровье спины малыша. Также нужно учитывать жесткость пружин, и подбирать специальные модели для детей.

Локация для дневного досуга

Малыш представляет мир не так как взрослый, а его комната — это место для фантазий, где развиваются истории и живут фантастические существа. Этому может способствовать детская мебель. Ее часто делают разноцветной, или в стиле определенного мультика. Хотя, в данном случае важно не перестараться с пестротой, в детской комнате должно быть уютно и взрослому.

На детском диване будут читаться книги, по этой причине нужно быть внимательным к удобству сидения. Если ваш ребенок крутится и пытается свернуться, принимая фантасмагорические позы, такой диван — не лучший выбор.

Экологические материалы

Лучшее — детям. Этого принципа нужно придерживаться при выборе материалов обивки и наполнителя детского дивана. Они должны быть экологически чистыми и одновременно прочными. Именно детская мебель подвергается самым высоким нагрузкам. На нем наверняка будут прыгать и скользить. Согласитесь, не очень приятно получить раздражение кожи (или даже химический ожог) от трения с каким-нибудь синтетическим материалом.

Безопасные механизмы и каркас

Это же можно сказать и про общую конструкцию дивана. Если там есть потенциально опасные части механизма, то можно быть уверенным — внимание юной личности будет приковано туда. У дивана не должно быть острых и торчащих частей, которые могут навредить в случае неудачного падения, а также полостей, куда можно засунуть руку или другую конечность, включая голову.

Юный пользователь в идеале должен быть способен самостоятельно складывать и раскладывать диван. Так его можно приучить к дисциплине (как минимум в отношении своей постели), но механизм трансформации должен быть легким в обращении и не требовать больших усилий или сложных действий. Опять, не забываем про безопасность.

Модели для нескольких малышей

Если детей больше одного, то лучшим решением станет приобретение дивана, способного превращаться в несколько кроваток одновременно. Наиболее показательный пример — диван, у которого нижняя часть становится ложем первого яруса, а его спинка поднимается вверх. В итоге получается двухъярусная кровать, которую днем можно переоборудовать в диван.

Учет роста

Вопреки стереотипу, что быстро растут чужие дети, диван способен показать стремительный рост ваших собственных. Ни в коем случае не нужно покупать данный тип мебели впритык. Иначе уже через год нужно будет задумываться о покупке нового дивана, или подставлять под висячие ступни стулья. Советуем брать модели, на которых может поместиться и взрослый. Так можно избежать преждевременной деактуализации изделия, и в случае необходимости разместить на этой кровати кого-либо из взрослых гостей.