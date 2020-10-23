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23.10.2020, 15:24

Dispomed вывела на рынок Украины новую линейку колесных кресел ЭЛА

Dispomed вывела на рынок Украины новую линейку колесных кресел ЭЛА - Фото

Производитель технических средств реабилитации Dispomed вывел на рынок Украины новую линейку колесных кресел ЭЛА, разработанных по стандартам ЕС

Компания Dispomed – ведущий украинский производитель средств реабилитации и товаров для людей с инвалидностью – вывела на рынок Украины новую линейку кресел колесных, которые полностью соответствуют стандартам Европейского Союза.

Линейка продукции называется ЭЛА. В нее вошли 9 моделей колесных кресел, которые учитывают потребности всех групп людей с инвалидностью. В частности, линейка содержит одну модель кресла-каталки (ЭЛА-РАТА), две модели кресел колесных базовых (ЭЛА-БАЗИС 1 и ЭЛА-БАЗИС 2), два средне активных кресла (ЭЛА-КОМФОРТ 1 и ЭЛА КОМФОРТ 3), три модели активных кресел (ЭЛА-АКТИВ, ЭЛА-АКТИВ 1, детское ЭЛА-АКТИВ 2) и дорожное кресло с электроприводом (ЭЛА-ВОЯЖ).

Благодаря широкому диапазону размеров и богатому функционалу, кресла максимально соответствуют требованиям пользователей. Отдельные модели могут также назначаться детям.

"Все модели изготовлены в соответствии с лучшими европейскими стандартами и имеют высокое качество и надежность, – отмечает Юлия Кузьмина, руководитель направления Dispomed Orto. – Кресла колесные серии ЭЛА – современные, качественные, легкие и безопасные в использовании, удобные и надежные в эксплуатации".

 

"Изюминкой" линейки является модель ЭЛА-ВОЯЖ, разработанная для людей, которые, несмотря на обстоятельства, желают оставаться активными. При ее разработке были учтены все пожелания людей с инвалидностью и использованы самые современные мировые технологии. Управление креслом осуществляется с помощью специального джойстика. Чтобы сложить и разложить кресло, понадобится меньше минуты. Оно легко упаковывается в специальную сумку и при этом не теряет возможности передвижения. Питание обеспечивает литиевая батарея, которая позволила снизить общий вес коляски до 34 кг. На одном заряде пользователь ЭЛА-ВОЯЖ сможет с легкостью преодолеть расстояние до 25 километров.

Граждане Украины могут получить современные кресла линейки ЭЛА бесплатно, согласно Порядку назначения технических средств реабилитации в соответствии с функциональными возможностями лица с инвалидностью, ребенка с инвалидностью, пострадавшего в результате антитеррористической операции. Для этого нужно обратиться с необходимыми документами в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Кроме того, компания Dispomed намерена предложить модели линейки ЭЛА пользователям европейских стран. Сейчас продукция проходит этап регистрации для рынка Европейского Союза.

Справка

Dispomed – одна из старейших украинских компаний на рынке средств реабилитации и товаров для людей с инвалидностью. Начав деятельность в 2007 году, сегодня Dispomed является лидером по общему количеству клиентов.

Предприятие сертифицировано по стандартам ISO 9001 и EN ISO 13485:2018. Имеет собственные производственные мощности и конструкторский отдел, который ежегодно внедряет в производство новые виды средств реабилитации и постоянно совершенствует существующие модели.

Компания ежегодно поставляет гражданам Украины более 24 000 единиц технических средств реабилитации, в том числе кресла колесные, и имеет самый большой ассортимент данной продукции в фактическом наличии на складе.

Главные принципы компании – неизменно высокое качество изделий и индивидуальный подход к каждому заказу.

Dispomed: мы работаем, чтобы расширить ваше жизненное пространство.

 

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Теги: Dispomed, ЭЛА, колесные кресла
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