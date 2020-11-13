Доктор Руслан Заболотний советует: как лечить хроническую тазовую боль у мужчин

Хроническая тазовая боль – это боли в пенисе, яичках, промежности, внизу живота, в поясничной области у мужчин без видимой на то причины. И с таким недугом представители сильного пола сталкиваются все чаще. Почему болит в тазу и как бороться с недугом, от которого толком нет лекарств, рассказал уролог и основатель "Клиники доктора Заболотнего" Руслан Заболотний https://www.zabolotniy.com.ua/ru/.

Как понять, что боль перешла в хроническую стадию

Если после 3 месяцев болевой синдром не спадает, а очевидной причины боли нет (травма, инфекция и т. д.), значит, перед нами сложное урологическое расстройство – хроническая тазовая боль. Некоторые медики называют ее хроническим небактериальным простатитом, хотя прямой связи с простатой нет.

Клиническая картина такая: боль и дискомфорт в промежности, области над лобком, пенисе, яичках. У 50% мужчин боль появляется и при эякуляции. Естественно страдает потенция, поскольку болят мышцы, суставы, чувствуется усталость. Все это может осложняться циститом и нарушением стула. Боль часто отдает на спину и живот.

Постоянные недомогания и чувство, что со здоровьем что-то не в порядке меняют поведение и психику мужчины, ухудшают качество его жизни. Могут возникать вторичные депрессивные расстройства.

Что провоцирует необъяснимую боль

Основные предпосылки для появления тазовой боли – хронический простатит и чрезмерное напряжение мышц – миалгия. Также причиной становятся травмы межпозвоночных дисков, локальные новообразования, остеит лобковой кости – неинфекционное воспаление.

Кроме широко известных, причинами боли могут быть:

варикоз вен малого таза;

нерегулярный секс;

хронические воспалительные процессы в организме;

нездоровая пища;

аутоиммунные реакции.

Как видим, важно определить причину боли, а затем ликвидировать ее очаг и последствия.

Как избавиться от хронической боли в тазу

Такую болезнь сложно диагностировать. Лабораторные исследования часто не выявляют никаких отклонений, поэтому пациенты вынуждены метаться от специалиста к специалисту, чтобы определить причину болевого синдрома.

"Мы проводим точную безболезненную диагностику без уретрального мазка и массажа простаты", – отмечает Заболотний.

В "Клинике доктора Заболотнего" пациенту предлагают 1 из 3 способов лечения, который будет оптимальным для него:

препараты – обезболивающие, противовоспалительные и другие медикаменты, которые помогают побороть болевой синдром;

электромагнитное кресло EMSELLA BTL – метод магнитотерапии эффективен даже в запущенном состоянии. Результат ощутим уже после первого сеанса;

УВТ (ударно-волновая терапия) с помощью оборудования Storz Medical. Терапия убирает дискомфорт, нормализует приток крови и циркуляцию лимфы. Ударная волна разбивает триггерные точки – очаг напряжения в мышце, которые являются источником боли.

Именно УВТ-терапию сегодня считают успешным методом избавления от хронической боли в области таза. Достаточно нескольких процедур, чтобы полностью избавиться от болевых ощущений, которые мешают нормально жить.