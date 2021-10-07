"Достраиваем. Всегда!" – Сергей Мусиенко, управляющий партнер Comfort Life Development

Застройщик Comfort Life Development не первый год качественно выделяется среди локальных участников рынка. Заметные объекты недвижимости в Киеве, Ирпене, Буче, Гостомеле и других локациях. Десятки реализованных строительств, сотни тысяч метров жилой и коммерческой недвижимости.

В 2021 году компания отметила одиннадцатилетие – развиваясь.

Об эффективности девелоперской работы и коммуникации с инвесторами говорим с управляющим партнером компании Сергеем Мусиенко.

Вы начинали в 2010 году. Это немалый путь для застройщика. Как справляетесь с кризисами? Над чем трудитесь сегодня?

Одиннадцать лет для застройщика – достаточно ли этого, чтобы показать уровень? Думаю, да. Наши инвесторы неоднократно обращались к нам с повторными инвестициями, рекомендовали нас знакомым.

Среди кризисов стоит выделить 2014-2015 годы – период начала реконструкции власти во время Революции Достоинства. Рынок много месяцев функционировал в режиме ожидания, люди отказывались вкладывать, боялись перемен. Тем не менее выстояло государство, удалось и нам.

С COVID-19 начали бороться одними из первых: перевели сотрудников на удаленный режим. Чувствовались трудности, но темпов строительства старались не сбавлять.

Сегодня диагностируем позитивную динамику рынка. Готовимся к реализации новых объектов.

Среди них – ЖК Idealist, "Лесная сказка-2" и "Клубный дом-2" в Киеве. ЖК Royal Park, "Найкращий квартал", клубный дом на Полтавской, 39 и ЖК Comfort Life Villas в Ирпене. ЖК "На Прорезной 2" в Гостомеле. ЖК Central Bucha в историческом центре Бучи. ЖК Riverside в с. Погребы Киевской области. В работе есть еще целый ряд проектов.

Первая очередь ЖК Riverside

Как измеряете эффективность вашей девелоперской работы?

В первую очередь количеством завершенных строительств. Сегодня эта цифра превышает 400 тысяч квадратных метров жилого фонда. Больше 50 современных комфортных домов. Над проектами одновременно трудятся более 800 человек – штатных сотрудников и подрядчиков.

За годы работы компания Comfort Life Development отмечена профессиональными наградами: "Застройщик года – 2017", "Новостройка года, оригинальная архитектура, качество и экологичность – 2018", "Проект года: европейские стандарты архитектуры, качества и благоустройства – 2019", "Образцовый стандарт современного жилья: уникальная архитектура, полноценная инфраструктура, экологичность, комфорт – 2020" и другие.

На достигнутом не останавливаемся. Нам всегда есть что показать инвестору, особенно когда наблюдаем глубокую заинтересованность.

Более того, неоднократно достраивали за другими застройщиками. По разным причинам девелоперы не смогли реализовать обещания. Таких кейсов в настоящее время четыре, и об этом – отдельный разговор.

Подчеркнем, даже в трудные времена Comfort Life Development подставляли плечо местным властям, вытаскивали проблемные строительства.

Чем привлекаете внимание? Как общаетесь с требовательными аудиториями?

Недавно провели ребрендинг. Заложили более глубокие смыслы, которые лучше отражают наши подходы к процессу строительства. Обновленный логотип в виде трех концентрических кругов символизирует "квартиру – дом – пространство". Центром их пересечения является человек – будущий владелец жилья.

Стараемся общаться через философию застройщика. Comfort Life предоставляет возможности для самореализации. Как именно их использовать – решаете только вы.

Управляющий партнер Comfort Life Development Сергей Мусиенко

Много работаем над обратной связью. Наши специалисты погружены в живое общение. У инвесторов всегда много вопросов. Строительство – это диалог 24/7.

Главный месседж для всех аудиторий покупателей за годы остается неизменным: Comfort Life – достраивает всегда! Об этом свидетельствуют тысячи комфортных историй жителей украинских городов.