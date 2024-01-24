Двойная выгода за каждую покупку – программы лояльности АЛЛО Гроші и Fishka

Каждый пятый покупатель в АЛЛО одновременно пользуется двумя программами лояльности – АЛЛО Гроші и Fishka

Национальный маркетплейс АЛЛО предлагает клиентам как миллионы товаров из обширного ассортимента, так и возможность купить их выгодно. Два года назад АЛЛО первой на рынке внедрила инновацию: клиенты получили возможность одновременно пользоваться двумя программами лояльности – корпоративной АЛЛО Гроші и национальной Fishka. Обе программы лояльности можно объединить во время одной покупки в шоурумах сети АЛЛО, на allo.ua и в мобильном приложении АЛЛО — одновременно как получить, так и списать бонусы, а значит купить новинку с двойной выгодой.

Сейчас 18% клиентов АЛЛО регулярно пользуются этим уникальным предложением: списывают баллы с обеих программ лояльности и получают двойную выгоду, а новые бонусы начисляются им сразу на два счета – АЛЛО Гроші та Fishka.

"Программы лояльности популярны среди украинцев. Часть клиентов, уже оценивших преимущества двойной выгоды во время покупок в АЛЛО, увеличивается, и в 2024 году мы ожидаем, что уже каждый четвертый клиент воспользуется двойной выгодой. Наши клиенты преимущественно списывают бонусы во время покупки акустики, смартфонов, малой бытовой техники и других гаджетов и аксессуаров. Спросите консультантов в любом шоуруме сети АЛЛО, и они объяснят, как совершить выгодные покупки и одновременно воспользоваться двумя программами лояльности", – отмечает Ирина Малиновская, руководитель отдела развития программ лояльности АЛЛО.

По условиям собственной программы лояльности АЛЛО Гроші, клиентам начисляется кешбэк за каждый товар стоимостью от 100 гривень в чеке. Полученные виртуальные АЛЛО Гроші клиенты могут использовать для оплаты 100% стоимости товара (за вычетом 1 гривни): каждая их единица равна 1 гривне.

АЛЛО Гроші также можно получить за отдельные активности: 100 единиц за регистрацию, до 100 – за информативный и оригинальный отзыв о товаре на сайте allo.ua, 50% АЛЛО Грошима от стоимости неиспользованной дополнительной гарантии. АЛЛО Гроші можно получить и во время разнообразных акций, регулярно проводящихся в АЛЛО. Так, в 2023 году по случаю юбилея компании 10 000 клиентам рандомно было начислено суммарно 25 миллионов АЛЛО Грошей.

С 2013 года АЛЛО является партнером единой всеукраинской коалиционной программы лояльности Fishka. К программе Fishka можно присоединиться, совершив покупку в АЛЛО на сумму от 100 гривень или за покупки у одного из других партнеров программы. Оплачивая покупки в магазинах АЛЛО и allo.ua с использованием карты Fishka, можно получить баллами 0,5% от стоимости смартфонов, планшетов, ноутбуков, техники для дома и 5% от стоимости аксессуаров.

Подробности и детали использования обеих программ лояльности можно узнать у консультантов в шоурумах сети АЛЛО или позвонив в контакт-центр АЛЛО: 0-800-300-100 (бесплатно).

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

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