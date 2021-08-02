Elcore UA присоединяется к программе VMware Cloud Provider Aggregator Program

Компания Elcore UA, специализированный дистрибьютор ИТ-решений, объявляет о получении статуса "Aggregator" путем подписания соглашения с компанией VMware, Inc., крупнейшим разработчиком программного обеспечения для виртуализации, а также решений, охватывающих модернизацию приложений, облачные вычисления, информационную безопасность и цифровую рабочую область.

В дополнение к существующему портфелю решений у Elcore UA появилась возможность предлагать продукты VMware по модели аренды и Managed services экосистеме партнеров, участвующих в программе VMware Partner Connect. Евгений Погребняк, исполнительный директор Elcore UA, прокомментировал подписание контракта:

"Дополнив продуктовую линейку, наша компания вышла на рынок СНГ с инновационным продуктом для сервис-провайдеров. В частности, для поставщиков инфраструктуры как услуги, облачных услуг, хостинга, служб приложений и интернет-услуг, а также для поставщиков платформы как услуги. Благодаря партнёрской программе компании VMware, сервис-провайдеры могут предоставлять услуги гибридного облака, которые помогут их клиентам прозрачно переносить рабочие нагрузки локального ЦОД в облако поставщика услуг, используя те же продукты и средства VMware, которые применялись в локальной среде".

Штат Elcore UA включает в себя сертифицированных технических и сервисных специалистов, благодаря чему компания всегда предлагает заказчикам широкий спектр услуг, обеспечивая быстрое развертывание решений, квалифицированное сервисное обслуживание, а также техническую поддержку.

О компании Elcore Group

Холдинг Elcore Group был создан в 2006 году в Республике Беларусь. На сегодняшний день у компании имеются успешно работающие офисы в Молдове, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Украине. Дистрибутор предлагает клиентам уникальную комбинацию качественных продуктов, эффективного гарантийного и послегарантийного обслуживания в сочетании с квалифицированной технической поддержкой. Благодаря сотрудничеству с ведущими мировыми производителями Elcore может предложить рынку комплексные ИТ-решения любой сложности. В числе партнеров компании такие производители как Cisco, Hitachi Vantara, Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud, Tripp Lite, DellEMC, Acer, HP, Schneider Electric, Lenovo, Polycom, Philips и другие. В Украине холдинг представляет компания "Elcore UA", входящая в состав Elcore Group.

О компании VMware

Программное обеспечение компании VMware поддерживает сложную цифровую инфраструктуру мира. Предлагаемые компанией облачные решения, продукты для модернизации приложений, сети, безопасности и организации цифрового рабочего пространства обеспечивают работу любых приложений в любом облаке на любом устройстве. Компания VMware со штаб-квартирой в Пало-Альто (Калифорния) придерживается принципа полезности во всех аспектах своей работы — от технологических инноваций до глобального влияния.