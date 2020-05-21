Элит-фарм: здоровье от природы, качество от профессионалов

«Элит-фарм» – один из лидеров среди производителей диетических добавок на современном рынке лечебно-профилактической продукции. Компания начала производственную деятельность 15 лет назад, используя качественное натуральное сырье и современные технологии. За годы работы компания не только укрепила свои позиции, завоевала доверие тысяч покупателей, но и существенно расширила ассортимент продукции. Сегодня сертифицированные продукты Элит-фарм заслуженно пользуются популярности среди широкого круга потребителей.
Главные принципы работы компании Элит-фарм – создавать качественные препараты на натуральной основе, которые будут доступны каждому потребителю. Для этого мы привлекли группу квалифицированных специалистов в области космецевтики и БАД, которые разработали линейку эффективных продуктов для поддержания и укрепления здоровья. Качество препаратов компании подтверждают:
Действенность, эффективность и безопасность продукции Элит-фарм подтверждена сертификатами ISO 22000:2005 и ISO 9001:2008.
Элит-фарм: здоровье для каждого
Продукция компании Элит-фарм включает препараты, которые эффективно работают в разных направлениях. Используя продукты в качестве диетических добавок, каждый сможет:
Контроль качества на каждом этапе производства гарантирует безопасность продукции Элит-фарм. Натуральный состав обусловливает минимум противопоказаний, а потому препараты от производителя станут отличной возможностью поддержать здоровье и активность детей и взрослых.