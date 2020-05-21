Элит-фарм: здоровье от природы, качество от профессионалов

«Элит-фарм» – один из лидеров среди производителей диетических добавок на современном рынке лечебно-профилактической продукции. Компания начала производственную деятельность 15 лет назад, используя качественное натуральное сырье и современные технологии. За годы работы компания не только укрепила свои позиции, завоевала доверие тысяч покупателей, но и существенно расширила ассортимент продукции. Сегодня сертифицированные продукты Элит-фарм заслуженно пользуются популярности среди широкого круга потребителей.

Лечебно-профилактическая продукция от Элит-фарм: доступное качество

Главные принципы работы компании Элит-фарм – создавать качественные препараты на натуральной основе, которые будут доступны каждому потребителю. Для этого мы привлекли группу квалифицированных специалистов в области космецевтики и БАД, которые разработали линейку эффективных продуктов для поддержания и укрепления здоровья. Качество препаратов компании подтверждают:

современные технологии производства: мы используем последние достижения науки и техники, чтобы предложить высокоэффективные и доступные продукты;

профессиональный коллектив сотрудников. Каждый день мы изучаем новые компоненты и их сочетания, чтобы улучшить действующие продукты и создать новые комбинации;

качественная сырьевая база. Для создания диетических добавок мы используем натуральное сырье и экстракты растительного происхождения, аминокислоты, витамины, ферменты и другие составляющие.

Действенность, эффективность и безопасность продукции Элит-фарм подтверждена сертификатами ISO 22000:2005 и ISO 9001:2008.

Элит-фарм: здоровье для каждого

Продукция компании Элит-фарм включает препараты, которые эффективно работают в разных направлениях. Используя продукты в качестве диетических добавок, каждый сможет:

укрепить сердечно-сосудистую систему;

поддержать зрение;

улучшить память и мозговую деятельность, защитить от стрессов нервную систему;

снять воспаление в суставах и укрепить кости;

улучшить иммунитет;

сделать кожу более молодой, а волосы – здоровыми.

Контроль качества на каждом этапе производства гарантирует безопасность продукции Элит-фарм. Натуральный состав обусловливает минимум противопоказаний, а потому препараты от производителя станут отличной возможностью поддержать здоровье и активность детей и взрослых.

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