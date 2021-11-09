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09.11.2021, 16:03

Эргономика и современный дизайн офисных шкафов от "Narbutas"

Цей матеріал також доступний українською
Эргономика и современный дизайн офисных шкафов от "Narbutas" - Фото

Современный офис достаточно серьезно отличается от своего прототипа из прошлого. Сегодня особое внимание при обустройстве рабочего пространства уделяется организации эргономичных и функциональных зон для выполнения рабочих задач каждым из сотрудников. Литовский бренд Нарбутас специализируется на создании именно таких предметов обстановки – практичных, лаконичных, максимально качественных и удобных, но, в то же время, креативных и современных. Эстетическая привлекательность и высокотехнологичность продукции Narbutas делает ее лучшим выбором для оформления офиса. 

Один из важных интерьерных элементов в рабочем помещении – шкаф для офиса. Этот предмет обстановки может выполнять самые разные функции. Офисные шкафы используются для:

  • организации хранения различных документов, канцелярии;

  • размещения верхней одежды сотрудников и посетителей;

  • хранения различной оргтехники и других габаритных предметов. 

Как выбрать офисный шкаф Narbutas? В основном следует ориентироваться на назначение мебели. Так, для размещения пальто и курток вряд ли подойдет стеллаж с большим количеством полок. Зато он окажется незаменим для размещения документов, папок, книг.

Компания Narbutas разрабатывает шкафы для офисов в нескольких направлениях. Это тумбы, классические шкафы в сериях Nova, Choice, Uni, шкафы для хранения серий Nova и Choice. 

В каждой из категорий есть предложения в разных вариантах исполнения. Например, классические офисные шкафы можно купить в разных цветовых вариантах оформления, разной высоты, с дверями или без них. Да и двери могут быть разными. Например, модель Narbutas Uni оснащена жалюзийными дверцами, которые не только удобны в эксплуатации, но и имеют стильный современный вид. 

Еще одно популярное решение от Нарбутас – выдвижные офисные шкафы BOXI. Такие модели открываются методов выдвижения внутренней части. Наполнение может быть любым – от пустого пространства для крупногабаритных предметов до большого количества полок, штанг для вешалок, ящиков для мелочей, полок для обуви и пр. Система шкафов Boxi позволит организовать хранение любых предметов – от верхней одежды и обуви до мелкой канцелярии. Подобрать наполнение можно в соответствие с потребностями каждого конкретного заказчика. Например, для кабинетов бьюти-мастеров подойдут шкафы Нарбутас Бокси с большим количеством ячеек под хранение инструментов и аксессуаров. В офисе айти компании более актуальным может оказаться BOXI с меньшим числом полок, которые удобно использовать для хранения документации или техники. 

Офисные шкафы Нарбутас: для тех, кто выбирает функциональность

При разработке моделей офисных шкафов Narbutas производитель учитывает множество деталей. В первую очередь – особенности организации ведения работы в офисе согласно современных тенденций. Сегодня в тренде – функциональные пространства и эргономичность каждого предмета обстановки. Мебель должна быть не просто красивой. Она должна быть практичной и удобной. Именно такие шкафы создает литовский бренд. Каждая из моделей продумана до мелочей:

  • гармонично дополняет разные типы интерьеров;

  • не загромождает пространство при собственной большой вместительности;

  • соответствует современным требованиям к дизайну;

  • изготовлена из безопасных и долговечных материалов.

Компания Narbutas старается применять индивидуальный подход к решению задач каждого из клиентов. Можно заказать мебель в нужном цвете, внести коррективы в конфигурацию изделия, составить практичную мебельную систему из нескольких элементов. Такой подход позволяет оснастить офис максимально функционально при сравнительно небольших затратах пространства, денег, времени. 

 

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Теги: Narbutas
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