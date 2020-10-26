"Евротерминал" приступил к развитию железнодорожной инфраструктуры Одесского порта

По состоянию на сегодня, по железной дороге в Одесский порт поступает до 20% контейнерных грузов. Остальные- автомобильным транспортом. В первую очередь это связано с несоответствием пропускной способности ж/д путей порта и станции Одесса- порт. Так, пропускная способность станции Одесса-порт -792 вагона в сутки, в то время, когда порт способен обрабатывать в несколько раз большее количество вагонов. Особенно это ощутимо в пиковые нагрузки на железную дорогу – весной и осенью, когда с морских терминалов порта отправляют зерно на экспорт. Объясняется это тем, что порт зажат рамками города и развивать ж/д инфраструктуру практически невозможно.

-Железнодорожная ветка, которую строит "Евротерминал", позволит обрабатывать больший объемов контейнеров, уменьшит нагрузку на городские улицы от движения большегрузного транспорта и снизит затраты грузоотправителей, экспедиторов и других участников транспортного процесса. Помимо этого, новый железнодорожный путь станет дополнительным стимулом для развития логистики как "Сухого порта", так и прилегающих к нему территорий, – прокомментировал генеральный директор компании "Евротерминал" Александр ЭЙСМОНТ.

Новая ж/д ветка будет заходить на территорию "Сухого порта", что позволит обрабатывать и при необходимости проводить стафировку/расстафировку грузов в контейнерах. А также обрабатывать грузы по различным технологическим процессам: вагон-склад, вагон-контейнер и прочее. В планах компании, через вновь построенную ж/д ветку обрабатывать любые виды грузов: контейнеры, сыпучие грузы, генеральные грузы.

После окончания строительства подъездного пути, "Евротерминал" приступит к строительству специализированной станции по обработке контейнеров и контейнерных поездов, и комплекса по доработке зерновых и нишевых культур.

Компания "Евротерминал" – инвестор строительства на территории Одессы "Сухого порта" – мультимодального логистического комплекса, включающего в себя демпферную площадку Одесского морского порта и логистический центр с развитой инфраструктурой.