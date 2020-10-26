Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
26.10.2020, 13:46

"Евротерминал" приступил к развитию железнодорожной инфраструктуры Одесского порта

"Евротерминал" приступил к развитию железнодорожной инфраструктуры Одесского порта - Фото

"Евротерминал" приступил к строительству подъездного железнодорожного пути к станции Одесса-Пересыпь. Пропускная способность ветки до 1 млн тонн в год

По состоянию на сегодня, по железной дороге в Одесский порт поступает до 20% контейнерных грузов. Остальные- автомобильным транспортом. В первую очередь это связано с несоответствием пропускной способности ж/д путей порта и станции Одесса- порт. Так, пропускная способность станции Одесса-порт -792 вагона в сутки, в то время, когда порт способен обрабатывать в несколько раз большее количество вагонов. Особенно это ощутимо в пиковые нагрузки на железную дорогу – весной и осенью, когда с морских терминалов порта отправляют зерно на экспорт. Объясняется это тем, что порт зажат рамками города и развивать ж/д инфраструктуру практически невозможно.

 -Железнодорожная ветка, которую строит "Евротерминал", позволит обрабатывать больший объемов контейнеров, уменьшит нагрузку на городские улицы от движения  большегрузного транспорта и снизит затраты грузоотправителей, экспедиторов и других участников транспортного процесса. Помимо этого, новый железнодорожный путь станет дополнительным стимулом для развития логистики как "Сухого порта", так и прилегающих к нему территорий, – прокомментировал генеральный директор компании "Евротерминал" Александр ЭЙСМОНТ.  

Новая ж/д ветка будет заходить на территорию "Сухого порта", что позволит обрабатывать и при необходимости проводить стафировку/расстафировку грузов в контейнерах. А также обрабатывать грузы по различным технологическим процессам: вагон-склад, вагон-контейнер и прочее. В планах компании, через вновь построенную ж/д ветку обрабатывать любые виды грузов: контейнеры, сыпучие грузы, генеральные грузы.

После окончания строительства подъездного пути, "Евротерминал" приступит к строительству специализированной станции по обработке контейнеров и контейнерных поездов, и комплекса по доработке зерновых и нишевых культур.

Компания "Евротерминал" – инвестор строительства на территории Одессы "Сухого порта" – мультимодального логистического комплекса, включающего в себя демпферную площадку Одесского морского порта и логистический центр с развитой инфраструктурой.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Евротерминал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 