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28.09.2020, 11:29

"Евротерминал" выступил меценатом велоралли "100 километров за 10 часов по Поясу Славы"

"Евротерминал" выступил меценатом велоралли "100 километров за 10 часов по Поясу Славы" - Фото

26 – 27 сентября в Одессе проходит 47-ое велосипедное ралли и туристический переход "100 километров за 24 часа по Поясу Славы"

Более 2 500 участников всех возрастов, из разных городов Украины, прибыли в Одессу, чтобы принять участие в ежегодном событии. В этом году традиционные велоралли и переход были перенесены из-за введения в марте строгих карантинных ограничений. И тем не менее, традиционно маршрут соток проходит по рубежам обороны Одессы, где в 1941 году велись активные бои.

Велосипедное ралли и туристический переход стартовали 26 сентября в 10:00 у "Памятника неизвестному матросу", финиш – у Мемориала 411 батареи. Общий принцип — "велоралли-велопробег". Победителем становится каждый, кто доехал до финиша.

Как отметил председатель организационного комитета Дмитрий Волошенков: "Впервые за всю историю существования Международного велоралли, мы столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами, связанными с эпидемиологическими мерами, которые не позволили нам провести мероприятие традиционно в апреле. Но тем не менее, мы сумели сохранить непрерывность традиций вахты памяти. Скорее не благодаря, а вопреки. Конечно провести такое масштабное, массовое мероприятие на территории одесской области невозможно без дружеского, партнерского плеча тех людей, которые небезразличны к истории нашего города. Я хотел бы сегодня поблагодарить управление культуры и спорта Одесской областной государственной администрации, патрульную полицию, компанию "Евротерминал", всех тех, кто помог нам собрать на старте порядка 2000 велосипедистов и почти 500 пешеходов".

Напомним, что велоралли проходит в формате шоссейных гонок с целью популяризации здорового образа жизни и экологического вида транспорта — велосипеда.

Традиционно, одним из спонсоров мероприятия выступила компания "Евротерминал".

 - Четвертый год подряд компания "Евротерминал" является меценатом популярной одесской велосотки – комментирует представитель компании,  - "100 километров по Поясу Славы" с 1974 года является традиционным спортивным мероприятием для Одессы, а это значит, что люди помнят и гордятся историей нашего региона. Для нас большая честь быть сопричастными к акции, которая стала одной из визитных карточек города-героя. Хотим поблагодарить организаторов мероприятия за сплоченную четкую и профессиональную работу. Пожелать здоровья, успешной реализации всех намеченных планов и с каждым годом расширять географию стран участниц. Спортсменам опытным и начинающим, желаю здоровья, сильной воли, чтобы все препятствия на вашем пути были смело преодолены, а победные планы – реализованы!

Участие в социальных проектах города  давно стали неотъемлемой частью деятельности компании. Так, благодаря ООО "Евротерминал" в нашем городе проводится одно из самых ярких культурных событий – Международный музыкальный фестиваль "Золотые скрипки Одессы",  а общеобразовательный проект – субботняя online STEM-школа              (реализуемый совместно с Ришельевским лицеем) является одним из лучших образовательных интернет-проектов.

Справка: 100 км по Поясу Славы (Одесса) — Одесская велосотка посвященная Дню освобождения Одессы от немецко-фашистских оккупантов 10 апреля 1944 года. Ежегодно несколько тысяч людей съезжаются со всей страны, чтобы проехать 100 километров за 10 часов. Кроме того, некоторые люди преодолевают сотку пешком или бегом – за 24 часа. Ежегодный пробег проводят с 1974 года, а велоралли с 1983 года.

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Теги: Евротерминал, велоралли
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