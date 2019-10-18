Форум «Бизнес без бумаги» – подготовься к электронному будущему

Форум «Бизнес без бумаги» – самый инновационный форум этой осени, посвященный вопросам автоматизации бизнеса, электронного документооборота и SaaS-решениям, помогающим развивать бизнес в эпоху цифровых технологий. Организаторы: компания «ЛІГА:ЗАКОН», сервис документооборота «Вчасно».

Дата/время: 25 октября в 10.00

Место: Киев, ул. Антоновича, 50, конференц-холл «Депо».

Более 25 спикеров, среди которых представители государственного сектора, топ-менеджеры частных компаний – лидеров в диджитал-решениях расскажут, каких реформ следует ожидать в ближайшее время, поделятся своим опытом и расскажут, как сделать переход на цифровые сервисы максимально безболезненным.

Почему это актуально?

Государство анонсирует все больше инноваций во взаимодействии с бизнесом. Электронный документооборот, автоматизация, SaaS-решения становятся неотъемлемыми атрибутами современной Украины. Успевать за изменениями, не терять динамику развития и становиться еще более эффективным – главные вызовы для бизнеса в современной бизнес-среде.

Вас заинтересует Форум, если вы:

• Следите за новациями и хотите быть в курсе последних изменений в цифровой сфере

• планируете начать диджитал-трансформацию в компании и не знаете, с чего начать

• уже внедряете новые технологии для эффективности бизнеса и хотите узнать о лучших практиках и лучшие решения на рынке

На Форуме вы узнаете:

• реальные кейсы цифровой трансформации украинских компаний

• инструменты, которые делают бизнес без бумаги возможным

• стратегию диджитализации государства из первых уст

• как безболезненно внедрить необходимые изменения в вашей компании

Среди участников:

Александр Борняков, заместитель Министра с цифровой трансформации

Максим Нефедов, председатель Государственной таможенной службы

Василий Задворный, Генеральный директор Prozorro

Николай Палиенко, соучредитель и генеральный директор группы компаний EVO

Андрей Длигач, д.э.н., председатель Advanter Group, стратег, визионер, траблшутер

Александр Комаров, президент компании «Киевстар»

Ивасив Андрей, заместитель председателя правления «Деливери»

Каждый посетитель на форуме сможет получить Mobile ID от крупнейших мобильных операторов бесплатно.

Ознакомьтесь с подробной программой по ссылке: http://bit.ly/2VQtXFk

Поспешите – с 21 октября повышение цены на билеты!