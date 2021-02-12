11 февраля на Украинской Энергетической Бирже состоялся очередной успешный аукцион по продаже электроэнергии, произведенной из альтернативных источников. На этот раз ГП "Гарантированный покупатель" реализовал 137 532 МВт-час. Из них 57 211 МВт-ч базовой нагрузки и 80 321 блочными позициями. Общая стоимость реализованной электроэнергии составила 213,9 млн.грн.

На аукцион было предложено 21 позицию, периодом поставки с 1 по 31 марта 2021 года. Общий объем предложенной "Гарантированным покупателем" электроэнергии в зоне ОЭС Украины составлял 154 900 МВт-час. По результатам аукциона реализовано около 89% выставленного объема. Всего было подписано 45 соглашений и определены 20 победителей.

Средневзвешенная цена, сформировавшаяся по результатам аукциона по графику базовой нагрузки, составила 1479,91 грн/МВт-час. За блочными позициями, по графику 8-18 часов цена составила 1 633,30 грн/МВт-ч, 9-17 часов – 1 614,98 грн/МВт-ч, 10-16 часов 1 562,70 грн/МВт-ч, 11-15 часов 1 546,84 грн/МВт -ч.

"Гарантированный покупатель" продолжает успешную реализацию электроэнергии, произведенной из альтернативных источников. Мы наблюдаем постепенное увеличение количества участников с каждым аукционом. Такие результаты позволяют достигать высокой ликвидности реализации "зеленой" электроэнергии и заинтересованности участников рынка в покупке небольших объемов", – прокомментировал Генеральный директор УЭБ А. Коваленко.