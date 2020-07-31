Где выгодно купить бытовую технику для дома?

Покупка домашней техники – непростая задача. Сложность заключается не только в выборе, но и в стоимости. Часто на новинку нет денег, а без нее обойтись никак нельзя. Но в любой момент можно заказать её в интернет-магазине ДомКомфорт.

Покупка товаров без финансовой нагрузки

Тем, кто желает приобрести стиральную машину с новыми функциями, новенький телефон или смарт-телевизор вовсе не обязательно откладывать их покупку на неопределенный срок. Любую домашнюю технику можно получить уже сейчас, практически не ощутив финансовой нагрузки.

Для этого достаточно оформить рассрочку на выбранный товар. Так можно не просто купить единицу товара, а обставить всю квартиру по последней моде. Например, ежемесячная плата за телевизор будет составлять всего несколько сотен гривен (в зависимости от модели). Это практически неощутимо, так как подобная сумма тратиться ежедневно.

Посетителям интернет-магазина ДомКомфорт доступен огромный выбор товаров:

● электрочайники;

● плиты;

● компьютеры и ноутбуки;

● планшеты и смартфоны;

● кухонное оборудование;

● холодильники и многое другое.

Все это доступно в рассрочку по особенным условиям, которые не предлагает больше никто.

Особенности и преимущества интернет-магазина ДомКомфорт

Интернет-магазин хочет сделать современную бытовую технику доступной каждому. Даже студент, снимающий квартиру или живущий в общежитии, сможет купить холодильник, стиральную машину или технику, гаджет или мебель.

Рассрочка оформляется на год, полтора или два, из-за чего сумма ежемесячной оплаты практически не ощущается. Даже если сразу нет денег на покупку, товар можно заказать и внести первый взнос через 30 дней. При этом покупка будет доставлена по указанному адресу совершенно бесплатно.

Следующая особенность – справка о платежеспособности не нужна. Требуется лишь быть 18-летним, паспорт и идентификационный номер, чтобы оформить заказ. Техника для дома стала намного доступнее: ДомКомфорт беспокоится, чтобы жизнь каждого жителя Украины стала ещё комфортнее.