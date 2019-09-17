Где взять быстро небольшую сумму денег на короткий срок?

Первое, что приходит на ум - это одолжить деньги у друзей или родственников. Но не всегда удобно признаваться в своих проблемах своему ближайшему окружении. Форс-мажорные обстоятельства настигают тогда, когда их совсем не ждешь.
Например, сломалась машина, внезапно пригласили на юбилей или на свадьбу, украли мобильный телефон или кто-то заболел в семье. Абсолютно все расходы предугадать невозможно. Поэтому, даже планируя бюджет, в него невозможно включить все расходы. Особенно, если во время неожидаемого жизненного события задерживают зарплату. Где в таких ситуациях взять деньги на карту здесь и сейчас?
Благодаря микрофинансовой компании OnCredit почти любой желающий может получить кредит онлайн на карту в Украине. Современные технологии упростили процесс кредитования для украинцев. Теперь деньги получают на карту за 15 минут везде, где есть доступ к Интернету.
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