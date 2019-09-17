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17.09.2019, 10:48

Где взять быстро небольшую сумму денег на короткий срок?

Где взять быстро небольшую сумму денег на короткий срок? - Фото

Когда нам срочно нужны деньги, мы ищем разные способы для того, чтобы мгновенно решить свои временные финансовые проблемы

Первое, что приходит на ум - это одолжить деньги у друзей или родственников. Но не всегда удобно признаваться в своих проблемах своему ближайшему окружении. Форс-мажорные обстоятельства настигают тогда, когда их совсем не ждешь.

Например, сломалась машина, внезапно пригласили на юбилей или на свадьбу, украли мобильный телефон или кто-то заболел в семье. Абсолютно все расходы предугадать невозможно. Поэтому, даже планируя бюджет, в него невозможно включить все расходы. Особенно, если во время неожидаемого жизненного события задерживают зарплату. Где в таких ситуациях взять деньги на карту здесь и сейчас?

Есть несколько вариантов решения данной ситуации:

  • Пойти в ломбард и под залог ценных вещей получить ту сумму денег, которая соответствует стоимости залога.
  • Обратиться к частным кредиторам. Такой способ получения денег небезопасный, потому что частные кредиторы выдают деньги без государственной регистрации и разрешительных документов, которые выдают Министерство финансов и Национальный банк Украины.
  • Пойти в банк. Чтобы оформить ссуду в банке понадобиться 2-3 дня. Для того, чтобы получить кредит в банковском учреждении нужно собрать солидный пакет документов, включая справку о доходах с места работы, затем посетить отделение банка, ждать решение от нескольких часов до нескольких дней. Уровень одобрения по кредитам составляет 30-40%. Поэтому, даже приложив столько усилий, не факт, что заявка по кредиту будет одобрена.
  • Самый простой способ получить деньги здесь и сейчас – это оформить кредит в МФО.

Благодаря микрофинансовой компании OnCredit почти любой желающий может получить кредит онлайн на карту в Украине. Современные технологии упростили процесс кредитования для украинцев. Теперь деньги получают на карту за 15 минут везде, где есть доступ к Интернету.

В ОнКредит клиенты берут кредиты онлайн на сумму от 500 до 15000 гривен с любой точки нашей страны. Пользоваться заемными деньгами можно от 1 до 29 дней. Кредит оформляется 100% онлайн. Не нужно посещать отделение МФО. Из документов понадобятся только паспорт и идентификационный код.

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Теги: OnCredit
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