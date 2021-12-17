UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
17.12.2021, 14:44

Гибридный формат проведения деловых ивентов, и их основные преимущества

Цей матеріал також доступний українською
Гибридный формат проведения деловых ивентов, и их основные преимущества - Фото

Уже достаточно давно представители большого бизнеса оценили по достоинству все преимущества проведения различных встреч и конференций в гибридном формате, то есть оффлайн плюс онлайн, когда один или несколько участников мероприятия общаются с остальной аудиторией по видеосвязи, выведенной на экран ноутбука или на большой экран. Это очень удобно, когда тот или иной участник просто не может по каким-либо причинам прибыть в назначенное время на встречу.

Есть масса нюансов, которые присущи именно гибридному формату встреч, и не характерны для традиционных онлайн или оффлайн мероприятий. И большинство "подводных камней" скрыто именно в технической стороне вопроса.

Да, формат гибридных мероприятий подразумевает наличие живой площадки и реальных участников, но онлайн сторона вопроса всё равно остаётся основной. Для проведения такого ивента нужно очень много различной техники и качественная интернет связь.

Интернет

Это основа основ в таких мероприятиях. Без качественной, быстрой, бесперебойной связи не обойтись. Самыми важными являются три критерия:

- Кабельный быстрый интернет для обеспечения трансляции, крайне рекомендуем подумать также и о резервном канале связи, на случай технических сбоев. Без этого условия готовить важный гибридный или онлайн проект практически нереально.

- Wi-Fi покрытие. Оно должно быть максимально полным, mash – типа. Эта сложная структура сети обеспечивает стабильное соединение и одинаково высокую скорость по всей площади покрытия. Она обеспечивает также бесшовный роуминг, то есть передача данных не замедляется и не прерывается при перемещении из зоны в зону.  Если такой сети нет, то её придётся создать, причём сразу две, отдельно для организаторов мероприятия, и для всех участников. Обе сети важно защитить паролем, чтобы не столкнуться с её перегрузкой случайными подключениями.

- Пропускная способность. Интернет канал должен быть стабильным, мощным и высокоскоростным, причем скорость напрямую зависит от масштабности события, количества участников и объёма транслируемых данных.

- Средства передачи. Видео и аудио контент, который создаётся на оффлайн площадках, нужно быстро обрабатывать и отправлять в эфир. Для этого необходимо много различного оборудования, и его качество должно соответствовать самым высоким современным стандартам.

Гибридный формат проведения деловых ивентов, и их основные преимущества

Техника для съёмки.

Для создания качественной и чёткой картинки для всех участников потребуется:

Видеокамеры. Обязательно нужны не только обычные фото и видеокамеры, но и более продвинутые устройства, такие как экшн – камеры, квадрокоптеры, и так далее. Они позволят создать эффект полного погружения всех участников конференции и поддержать динамику в кадре. Особенно важно это для относительно рутинных по активности в кадре событий, например, конференций, форумов, семинаров и т.д., где по программе не предполагается смена декораций. Всё оборудование должно давать хорошую качественную картинку формата HD или Full HD.

Осветительная техника. В этом вопросе очень важно найти золотую середину. Недостаток освещения не даст реалистичную картинку, что очень важно при крупных планах, множестве лиц в кадре, демонстрации каких-либо объектов или процедур и так далее. Слишком же яркий свет будет бить в глаза, доставляя спикерам дискомфорт.

Звукозаписывающая техника. Все звукозаписывающие устройства должны быть устойчивы к различным помехам — шумам или ветру, если съёмка идёт на локации под открытым небом. Также важно, чтобы звук был без искажений, и не отставал от картинки, как это часто бывает при различных проблемах с техникой или связью.

Люди. Профессионалы, владеющие навыками и опытом проведения онлайн или гибридных событий. Никакая продвинутая техника не справится с задачей без умелых рук и головы, способных принимать верные решения и правильно использовать все плюсы и минусы локации, техники и личных особенностей спикеров для создания качественной картинки, и пользовательского опыта участников онлайн или гибридных событий.

Гибридный формат проведения деловых ивентов, и их основные преимущества

Компания ARENA CS накопила достаточно большой опыт в проведении онлайн мероприятий за время карантина – у нас есть все составляющие для вашего крутого гибридного события.

Но мы также не забыли, как проводятся оффлайн мероприятия, с живым общением и позитивными эмоциями. Мы научились делать это максимально безопасно и на высшем техническом уровне.

Предлагаем весь свой опыт и профессионализм, чтобы вы получили такой ивент, который нужен именно вам.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: ARENA CS
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 