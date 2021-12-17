Гибридный формат проведения деловых ивентов, и их основные преимущества

Уже достаточно давно представители большого бизнеса оценили по достоинству все преимущества проведения различных встреч и конференций в гибридном формате, то есть оффлайн плюс онлайн, когда один или несколько участников мероприятия общаются с остальной аудиторией по видеосвязи, выведенной на экран ноутбука или на большой экран. Это очень удобно, когда тот или иной участник просто не может по каким-либо причинам прибыть в назначенное время на встречу.

Есть масса нюансов, которые присущи именно гибридному формату встреч, и не характерны для традиционных онлайн или оффлайн мероприятий. И большинство "подводных камней" скрыто именно в технической стороне вопроса.

Да, формат гибридных мероприятий подразумевает наличие живой площадки и реальных участников, но онлайн сторона вопроса всё равно остаётся основной. Для проведения такого ивента нужно очень много различной техники и качественная интернет связь.

Интернет

Это основа основ в таких мероприятиях. Без качественной, быстрой, бесперебойной связи не обойтись. Самыми важными являются три критерия:

- Кабельный быстрый интернет для обеспечения трансляции, крайне рекомендуем подумать также и о резервном канале связи, на случай технических сбоев. Без этого условия готовить важный гибридный или онлайн проект практически нереально.

- Wi-Fi покрытие. Оно должно быть максимально полным, mash – типа. Эта сложная структура сети обеспечивает стабильное соединение и одинаково высокую скорость по всей площади покрытия. Она обеспечивает также бесшовный роуминг, то есть передача данных не замедляется и не прерывается при перемещении из зоны в зону. Если такой сети нет, то её придётся создать, причём сразу две, отдельно для организаторов мероприятия, и для всех участников. Обе сети важно защитить паролем, чтобы не столкнуться с её перегрузкой случайными подключениями.

- Пропускная способность. Интернет канал должен быть стабильным, мощным и высокоскоростным, причем скорость напрямую зависит от масштабности события, количества участников и объёма транслируемых данных.

- Средства передачи. Видео и аудио контент, который создаётся на оффлайн площадках, нужно быстро обрабатывать и отправлять в эфир. Для этого необходимо много различного оборудования, и его качество должно соответствовать самым высоким современным стандартам.

Техника для съёмки.

Для создания качественной и чёткой картинки для всех участников потребуется:

Видеокамеры. Обязательно нужны не только обычные фото и видеокамеры, но и более продвинутые устройства, такие как экшн – камеры, квадрокоптеры, и так далее. Они позволят создать эффект полного погружения всех участников конференции и поддержать динамику в кадре. Особенно важно это для относительно рутинных по активности в кадре событий, например, конференций, форумов, семинаров и т.д., где по программе не предполагается смена декораций. Всё оборудование должно давать хорошую качественную картинку формата HD или Full HD.

Осветительная техника. В этом вопросе очень важно найти золотую середину. Недостаток освещения не даст реалистичную картинку, что очень важно при крупных планах, множестве лиц в кадре, демонстрации каких-либо объектов или процедур и так далее. Слишком же яркий свет будет бить в глаза, доставляя спикерам дискомфорт.

Звукозаписывающая техника. Все звукозаписывающие устройства должны быть устойчивы к различным помехам — шумам или ветру, если съёмка идёт на локации под открытым небом. Также важно, чтобы звук был без искажений, и не отставал от картинки, как это часто бывает при различных проблемах с техникой или связью.

Люди. Профессионалы, владеющие навыками и опытом проведения онлайн или гибридных событий. Никакая продвинутая техника не справится с задачей без умелых рук и головы, способных принимать верные решения и правильно использовать все плюсы и минусы локации, техники и личных особенностей спикеров для создания качественной картинки, и пользовательского опыта участников онлайн или гибридных событий.

Компания ARENA CS накопила достаточно большой опыт в проведении онлайн мероприятий за время карантина – у нас есть все составляющие для вашего крутого гибридного события.

Но мы также не забыли, как проводятся оффлайн мероприятия, с живым общением и позитивными эмоциями. Мы научились делать это максимально безопасно и на высшем техническом уровне.

Предлагаем весь свой опыт и профессионализм, чтобы вы получили такой ивент, который нужен именно вам.