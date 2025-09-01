ГНС разблокировала накладные на сумму почти 3 млн грн: ещё одна победа "Бейгул и партнёры"

30 мая 2025 года Запорожский окружной административный суд полностью удовлетворил иск клиента адвокатского бюро "Бейгул и партнёры" против главного управления Государственной налоговой службы в Запорожской области. Суд признал противоправным отказ налоговых органов в регистрации пяти налоговых накладных на общую сумму почти 3 миллиона гривен с НДС и обязал контролирующий орган разблокировать накладные.

В этом деле специалисты "Бейгул и партнёры" защищали интересы компании, осуществляющей поставки сертифицированных средств защиты растений, удобрений и семян для украинских фермеров. Налоговые накладные компании были заблокированы в Едином реестре, после чего представители предприятия в установленные сроки и с соблюдением всех требований подали необходимые разъяснения вместе с полным пакетом первичных документов, подтверждающих законность хозяйственных операций. Однако Главное управление ГНС оставило в силе решение об отказе в регистрации — без должного обоснования и с нарушением установленной процедуры.

Такие действия налогового органа привели к тому, что один из контрагентов клиента не смог реализовать своё право на налоговый кредит и уменьшить объём обязательств по уплате НДС. В более широком контексте подобные нарушения несут риски для финансовой стабильности предприятий, искажают налоговую дисциплину и создают репутационные угрозы как для самих налогоплательщиков, так и для государственных органов.

Команда бюро "Бейгул и партнёры" провела комплексный анализ судебной практики в аналогичных случаях, сформировала эффективную правовую позицию с учётом особенностей данного дела и в судебном порядке добилась отмены незаконного решения. В итоге клиент не только восстановил своё право на регистрацию накладных, но и защитил интересы контрагентов, которые в дальнейшем могли понести убытки вследствие действий налоговой.

В "Бейгул и партнёры" убеждены: стабильная налоговая среда возможна только при условии строгого соблюдения процедур, предсказуемости и равного подхода к каждому субъекту хозяйствования. Даже в стандартных ситуациях, таких как проверка налоговых накладных, крайне важно следить за обеспечением правовой определённости и уважения к правам предпринимателей — особенно тех, кто продолжает добросовестно работать на прифронтовых территориях на благо аграрного сектора и государственного бюджета.

"Соблюдение правовой культуры в налоговой сфере является необходимым для сохранения доверия бизнеса к государству в любых условиях. А в условиях войны оно жизненно необходимо для выживания экономики. Поэтому мы неустанно работаем над тем, чтобы ненадлежащие или невнимательные действия контролирующих органов не стали нормой", — заявила управляющая партнёрка адвокатского бюро "Бейгул и партнёры" Альбина Бейгул.

Справочно:

Адвокатское бюро "Бейгул и партнёры" — это команда высококвалифицированных юристов, специализирующихся на налоговом, уголовном, корпоративном праве и защите бизнеса в конфликте с государством. Бюро имеет значительный опыт представительства клиентов в делах против органов государственного контроля, в том числе в процессах, связанных с налоговыми проверками, имущественными арестами и привлечением к ответственности. Специалисты бюро сочетают глубокую юридическую экспертизу с активной позицией в вопросах верховенства права и соблюдения прав человека в правоприменительной практике.