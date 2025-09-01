ДПС розблокувала податкові накладні на суму майже 3 млн грн: ще одна перемога "Бейгул та партнери"

У цій справі фахівці "Бейгул та партнери" захищали інтереси компанії, що здійснює постачання сертифікованих засобів захисту рослин, добрив та насіння для українських фермерів

30 травня 2025 року Запорізький окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов клієнта адвокатського бюро "Бейгул та партнери" проти головного управління Державної податкової служби в Запорізькій області. Суд визнав протиправною відмову податкових органів у реєстрації п’яти податкових накладних на загальну суму майже 3 мільйони гривень з ПДВ та зобов’язав контролюючий орган розблокувати накладні.

У цій справі фахівці "Бейгул та партнери" захищали інтереси компанії, що здійснює постачання сертифікованих засобів захисту рослин, добрив та насіння для українських фермерів. Податкові накладні компанії було заблоковано в Єдиному реєстрі, після чого представники підприємства у встановлені строки та з дотриманням вимог подали необхідні роз’яснення разом із повним пакетом первинних документів, що підтверджують законність господарських операцій. Однак ГУ ДПС залишило рішення про відмову в реєстрації в силі – без належного обґрунтування та з порушенням передбаченої процедури.

Такі дії податкового органу призвели до того, що один із контрагентів клієнта не зміг реалізувати своє право на податковий кредит та зменшити обсяг зобов’язань зі сплати ПДВ. У більш широкому контексті подібні порушення несуть ризики для фінансової стабільності підприємств, спотворюють податкову дисципліну та створюють репутаційні загрози як для самих платників податків, так і для державних органів.

Команда бюро "Бейгул та партнери" провела комплексний аналіз судової практики у схожих випадках, сформувала ефективну правову позицію з урахуванням особливостей активного кейсу та в судовому порядку домоглася скасування незаконного рішення. У підсумку клієнт не лише відновив своє право на реєстрацію накладних, а й захистив інтереси контрагентів, які в подальшому могли понести збитки внаслідок дій податкової.

У "Бейгул та партнери" переконані: стабільне податкове середовище можливе лише за умов чіткого дотримання процедур, передбачуваності та рівного підходу до кожного суб’єкта господарювання. Навіть у стандартних ситуаціях, як-от перевірка податкових накладних, надзвичайно важливо слідкувати за забезпеченням правової визначеності та поваги до прав підприємців – особливо тих, що продовжують сумлінно працювати на прифронтових територіях на користь аграрного сектору та державного бюджету.

"Дотримання правової культури у податковому полі є необхідним для збереження довіри бізнесу до держави в будь-яких умовах. А в умовах війни воно є необхідним для виживання економіки. Тому ми невпинно працюємо над тим, щоб неналежні або неуважні дії контролюючих органів не стали нормою", – заявила керуюча партнерка адвокатського бюро "Бейгул та партнери" Альбіна Бейгул.

Довідково:

Адвокатське бюро "Бейгул та партнери" – це команда висококваліфікованих юристів, що спеціалізується на податковому, кримінальному, корпоративному праві та захисті бізнесу в конфлікті з державою. Бюро має значний досвід представництва клієнтів у справах проти органів державного контролю, зокрема в процесах, пов’язаних із податковими перевірками, майновими арештами та притягненням до відповідальності. Фахівці бюро поєднують глибоку юридичну експертизу з активною позицією щодо верховенства права та дотримання прав людини в правозастосовній практиці.