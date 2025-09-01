ДПС розблокувала податкові накладні на суму майже 3 млн грн: ще одна перемога "Бейгул та партнери"
30 травня 2025 року Запорізький окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов клієнта адвокатського бюро "Бейгул та партнери" проти головного управління Державної податкової служби в Запорізькій області. Суд визнав протиправною відмову податкових органів у реєстрації п’яти податкових накладних на загальну суму майже 3 мільйони гривень з ПДВ та зобов’язав контролюючий орган розблокувати накладні.
У цій справі фахівці "Бейгул та партнери" захищали інтереси компанії, що здійснює постачання сертифікованих засобів захисту рослин, добрив та насіння для українських фермерів. Податкові накладні компанії було заблоковано в Єдиному реєстрі, після чого представники підприємства у встановлені строки та з дотриманням вимог подали необхідні роз’яснення разом із повним пакетом первинних документів, що підтверджують законність господарських операцій. Однак ГУ ДПС залишило рішення про відмову в реєстрації в силі – без належного обґрунтування та з порушенням передбаченої процедури.
Такі дії податкового органу призвели до того, що один із контрагентів клієнта не зміг реалізувати своє право на податковий кредит та зменшити обсяг зобов’язань зі сплати ПДВ. У більш широкому контексті подібні порушення несуть ризики для фінансової стабільності підприємств, спотворюють податкову дисципліну та створюють репутаційні загрози як для самих платників податків, так і для державних органів.
Команда бюро "Бейгул та партнери" провела комплексний аналіз судової практики у схожих випадках, сформувала ефективну правову позицію з урахуванням особливостей активного кейсу та в судовому порядку домоглася скасування незаконного рішення. У підсумку клієнт не лише відновив своє право на реєстрацію накладних, а й захистив інтереси контрагентів, які в подальшому могли понести збитки внаслідок дій податкової.
У "Бейгул та партнери" переконані: стабільне податкове середовище можливе лише за умов чіткого дотримання процедур, передбачуваності та рівного підходу до кожного суб’єкта господарювання. Навіть у стандартних ситуаціях, як-от перевірка податкових накладних, надзвичайно важливо слідкувати за забезпеченням правової визначеності та поваги до прав підприємців – особливо тих, що продовжують сумлінно працювати на прифронтових територіях на користь аграрного сектору та державного бюджету.
"Дотримання правової культури у податковому полі є необхідним для збереження довіри бізнесу до держави в будь-яких умовах. А в умовах війни воно є необхідним для виживання економіки. Тому ми невпинно працюємо над тим, щоб неналежні або неуважні дії контролюючих органів не стали нормою", – заявила керуюча партнерка адвокатського бюро "Бейгул та партнери" Альбіна Бейгул.
Довідково:
Адвокатське бюро "Бейгул та партнери" – це команда висококваліфікованих юристів, що спеціалізується на податковому, кримінальному, корпоративному праві та захисті бізнесу в конфлікті з державою. Бюро має значний досвід представництва клієнтів у справах проти органів державного контролю, зокрема в процесах, пов’язаних із податковими перевірками, майновими арештами та притягненням до відповідальності. Фахівці бюро поєднують глибоку юридичну експертизу з активною позицією щодо верховенства права та дотримання прав людини в правозастосовній практиці.