Госбюджет получит почти 395 млн гривень за два углеводородных лота

20 октября во время электронных аукционов, которые провела Государственная служба геологии и недр Украины, было реализовано два специальных разрешения для разработки углеводородов на сумму около 395 млн. гривен. Участки расположены в Роменском районе Сумской области, Миргородском и Полтавском районах Полтавской области.

Наибольшая сумма, 304 млн. гривен, была предложена за участок "Юго-Русановская площадь" компанией АО "Укргаздобыча", которая участвовала в э-торгах через площадку ООО "Украинская энергетическая биржа".

Жуковская площадь стартовала с 5,3 миллиона гривен. Во время конкурентных прозрачных торгов цена ее продажи выросла в 17 раз – до 90 млн. За право получить разрешение на пользование недрами соревновались четыре участника. Победу одержало ООО "Горизонты", предложив наивысшую цену.

Компании, которые приобрели лицензии, будут платить налоги и рентную плату за пользование недрами.

"Правительство поставило амбициозную задачу: избавиться от энергозависимости до 2030 года путем импортозамещения. За последние полтора года Служба провела огромную работу в направлении наращивания собственной добычи – дала начало масштабным углеводородным проектам на площади 50 000 квадратных километров как на шельфе, так и на суше. Также подготовила 50 нефтегазовых объектов в Инвестиционный атлас для вынесения на электронные торги", – сообщил председатель Держгеонадр Роман Опимах.

"Мы всегда работаем над улучшением собственного сервиса по организации электронных аукционов и привлечения участников. Очень приятно осознавать, что такими совместными усилиями нам вместе с Госгеонедрами удается увеличивать поступления в бюджеты различных уровней. Несмотря на хорошие результаты на указанных аукционах, уверены, что самые большие общие победы у нас еще впереди", – прокомментировал результаты торгов Алексей Дубовский, председатель биржевого комитета ООО "Украинская энергетическая биржа".

Благодаря проведению открытых и прозрачных аукционов, в 2020 году средняя цена продажи лотов, которую выставляли Госгеонедра, выросла в 7 раз. К марту 2019 года аукционы почти не проводились, в основном имел место розыгрыш лота с искусственно ограниченной конкуренцией, большая часть спецразрешений оказана путем апробации.

Напомним, Госгеонедра создали Инвестиционный атлас недропользователя. Сервис постоянно обновляют и актуализируют. Сейчас он содержит более 500 объектов для инвестирования: участки недр с залежами металлических и неметаллических полезных ископаемых, подземных вод, полудрагоценных камней, горючих полезных ископаемых.