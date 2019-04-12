Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
12.04.2019, 12:40

Х Всеукраинские кадровые сборы: самое масштабное кадровое событие

Х Всеукраинские кадровые сборы: самое масштабное кадровое событие - Фото

Главная цель собрания - заявить об актуальности изменений самого подхода к обеспечению прав работников и интересов работодателей

Реклама
Реклама

18 апреля 2019 года в Большом конференц-зале Национальной академии наук Украины  (г. Киев) состоится юбилейное Всеукраинское кадровое собрание, которое объединит всех неравнодушных к трудовому законодательству и кадровой сфере. Мероприятие, основанное Всеукраинской ассоциацией кадровиков, будет проходить при поддержке журнала «КАДРОВИК.UA».

Главная цель собрания — заявить об актуальности изменений самого подхода к обеспечению прав работников и интересов работодателей. Работодателям страны нужны профессионалы в сфере законодательства о труде, и получить таких профессионалов можно путем введения профессиональных стандартов и внедрения системы специальных образовательных программ.

Реклама

Модератор мероприятия — президент Всеукраинской ассоциации кадровиков Виктория Липчанская.

Среди участников: топ-менеджеры трудовых отношений, директора и менеджеры по персоналу, руководители отдела кадров; специалисты, отвечающие за принятие решений при осуществлении юридической и кадровой деятельности; представители рекрутинговых агентств; юристы-практики.

В рамках мероприятия состоится награждение победителей ежегодного конкурса «КАДРОВИК года2018» в номинациях: «Гран-при», «Трудовое законодательство», «Кадровое делопроизводство», «Управление персоналом», «Топ-20» и «Кадровик будущего».

В программе

Специализированные сессионные блоки на темы:

— Изменения в законодательстве о труде: а воз и ныне... где?

— Миллионные штрафы: есть ли жизнь после проверок Гоструда.

ДКХП vs профессиональные стандарты: что экономически выгодно для работодателя.

— Практика переквалификации гражданского договора в трудовой: порядок оформления документов и выплаты причитающихся сумм.

— Локальные правовые акты работодателя: как «залатать» пробелы в законодательстве о труде собственными силами.

Наши спикеры

Виктория Липчанская, шеф-редактор кадрового направления ИД «Медиа-Про» и журнала «КАДРОВИК.UA».

Анна Лысенко, адвокат, партнер адвокатского объединения «Адвокатская семья Лысенко».

Ярослав Лысенко, адвокат, партнер адвокатского объединения «Адвокатская семья Лысенко».

Александр Гарбар, адвокат адвокатского бюро Harbar Legal.

Ольга Бурлака, юрист по социально-трудовым отношениям ООО «Леруа Мерлен Украина», автор журнала «КАДРОВИК.UA».

Мария Спасибо, главный редактор журнала «Управление персоналом», консультант по управлению, бизнес-тренер.

Больше информации: http://kadrovik-ua.tilda.ws/kadrovi-zboru

Станция метро Театральная

Начало регистрации: в 09.00

Отправить:
Распечатать:
Теги: Х Всеукраинские кадровые сборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 