Х Всеукраинские кадровые сборы: самое масштабное кадровое событие

18 апреля 2019 года в Большом конференц-зале Национальной академии наук Украины (г. Киев) состоится юбилейное Всеукраинское кадровое собрание, которое объединит всех неравнодушных к трудовому законодательству и кадровой сфере. Мероприятие, основанное Всеукраинской ассоциацией кадровиков, будет проходить при поддержке журнала «КАДРОВИК.UA».

Главная цель собрания — заявить об актуальности изменений самого подхода к обеспечению прав работников и интересов работодателей. Работодателям страны нужны профессионалы в сфере законодательства о труде, и получить таких профессионалов можно путем введения профессиональных стандартов и внедрения системы специальных образовательных программ.

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Модератор мероприятия — президент Всеукраинской ассоциации кадровиков Виктория Липчанская.

Среди участников: топ-менеджеры трудовых отношений, директора и менеджеры по персоналу, руководители отдела кадров; специалисты, отвечающие за принятие решений при осуществлении юридической и кадровой деятельности; представители рекрутинговых агентств; юристы-практики.

В рамках мероприятия состоится награждение победителей ежегодного конкурса «КАДРОВИК года’2018» в номинациях: «Гран-при», «Трудовое законодательство», «Кадровое делопроизводство», «Управление персоналом», «Топ-20» и «Кадровик будущего».

В программе

Специализированные сессионные блоки на темы:

— Изменения в законодательстве о труде: а воз и ныне... где?

— Миллионные штрафы: есть ли жизнь после проверок Гоструда.

— ДКХП vs профессиональные стандарты: что экономически выгодно для работодателя.

— Практика переквалификации гражданского договора в трудовой: порядок оформления документов и выплаты причитающихся сумм.

— Локальные правовые акты работодателя: как «залатать» пробелы в законодательстве о труде собственными силами.

Наши спикеры

Виктория Липчанская, шеф-редактор кадрового направления ИД «Медиа-Про» и журнала «КАДРОВИК.UA».

Анна Лысенко, адвокат, партнер адвокатского объединения «Адвокатская семья Лысенко».

Ярослав Лысенко, адвокат, партнер адвокатского объединения «Адвокатская семья Лысенко».

Александр Гарбар, адвокат адвокатского бюро Harbar Legal.

Ольга Бурлака, юрист по социально-трудовым отношениям ООО «Леруа Мерлен Украина», автор журнала «КАДРОВИК.UA».

Мария Спасибо, главный редактор журнала «Управление персоналом», консультант по управлению, бизнес-тренер.

Больше информации: http://kadrovik-ua.tilda.ws/kadrovi-zboru

Станция метро Театральная

Начало регистрации: в 09.00