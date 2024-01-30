Интер-Климат: ваш комфорт в любое время года!

Мы помогаем нашим клиентам создавать уют и тепло в их домах, предлагая широкий выбор качественной климатической техники от известных производителей.

Интер-Климат - это интернет-магазин климатической техники, где вы найдете все необходимое для создания комфортного микроклимата в вашем доме.

Уже более 7 лет мы помогаем нашим клиентам создавать уют и тепло в их домах, предлагая широкий выбор качественной климатической техники от известных производителей.

В нашем ассортименте:

• Обогреватели всех видов:

Конвектора электрические: доступные, простые, бесшумные.

Электрорадиаторы: хорошо сохраняют тепло, бесшумные, не сушат воздух.

Инфракрасные керамические панели: экономичные, локальный обогрев, не сушат воздух.

Тепловентиляторы: быстро нагревают воздух, доступная цена.

• Кондиционеры:

Сплит-системы: настенные, кассетные, канальные, колонные.

Мобильные кондиционеры: для локального охлаждения.

• Электрический теплый пол:

Кабельный: надежный и долговечный.

Нагревательные маты: простой монтаж.

Теплый электрический пол, представленный в интернет-магазине Интер-Климат от известного украинского бренда систем электрического теплого пола WOKS (Одесакабель), который заслужил доверие не только украинского покупателя, но и очень популярен на европейском рынке.

• Электрические водонагреватели:

Накопительные: большой запас горячей воды.

Проточные: моментальный нагрев воды.

Почему стоит выбрать Интер-Климат?

Широкий выбор климатической техники: у нас вы найдете все необходимое для создания комфортного микроклимата в вашем доме.

Доступные цены: мы предлагаем выгодные цены на всю нашу продукцию.

Высокое качество: мы сотрудничаем только с надежными производителями, поэтому уверены в качестве предлагаемой техники.

Гарантия: на всю нашу продукцию предоставляется гарантия.

Быстрая доставка: мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки.

Удобные способы оплаты: вы можете оплатить ваш заказ любым удобным для вас способом.

Профессиональная консультация: наши специалисты помогут вам выбрать климатическую технику, которая будет соответствовать вашим потребностям.

Интернет-центр климатической техники Интер-Климат – ваш комфорт в любое время года!

Заходите на наш сайт: https://inter-klimat.com.ua/

Звоните: 38 (098) 352-81-71

Мы всегда рады вам помочь!