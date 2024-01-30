Интер-Климат: ваш комфорт в любое время года!
Интер-Климат - это интернет-магазин климатической техники, где вы найдете все необходимое для создания комфортного микроклимата в вашем доме.
Уже более 7 лет мы помогаем нашим клиентам создавать уют и тепло в их домах, предлагая широкий выбор качественной климатической техники от известных производителей.
В нашем ассортименте:
• Обогреватели всех видов:
Конвектора электрические: доступные, простые, бесшумные.
Электрорадиаторы: хорошо сохраняют тепло, бесшумные, не сушат воздух.
Инфракрасные керамические панели: экономичные, локальный обогрев, не сушат воздух.
Тепловентиляторы: быстро нагревают воздух, доступная цена.
• Кондиционеры:
Сплит-системы: настенные, кассетные, канальные, колонные.
Мобильные кондиционеры: для локального охлаждения.
• Электрический теплый пол:
Кабельный: надежный и долговечный.
Нагревательные маты: простой монтаж.
Теплый электрический пол, представленный в интернет-магазине Интер-Климат от известного украинского бренда систем электрического теплого пола WOKS (Одесакабель), который заслужил доверие не только украинского покупателя, но и очень популярен на европейском рынке.
• Электрические водонагреватели:
Накопительные: большой запас горячей воды.
Проточные: моментальный нагрев воды.
Почему стоит выбрать Интер-Климат?
Широкий выбор климатической техники: у нас вы найдете все необходимое для создания комфортного микроклимата в вашем доме.
Доступные цены: мы предлагаем выгодные цены на всю нашу продукцию.
Высокое качество: мы сотрудничаем только с надежными производителями, поэтому уверены в качестве предлагаемой техники.
Гарантия: на всю нашу продукцию предоставляется гарантия.
Быстрая доставка: мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки.
Удобные способы оплаты: вы можете оплатить ваш заказ любым удобным для вас способом.
Профессиональная консультация: наши специалисты помогут вам выбрать климатическую технику, которая будет соответствовать вашим потребностям.
Интернет-центр климатической техники Интер-Климат – ваш комфорт в любое время года!
Заходите на наш сайт: https://inter-klimat.com.ua/
Звоните: 38 (098) 352-81-71
Мы всегда рады вам помочь!