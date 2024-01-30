Інтер-Клімат: ваш комфорт у будь-який час року!
Інтер-Клімат – це інтернет-магазин кліматичної техніки, де ви знайдете все необхідне для створення комфортного мікроклімату у вашому домі.
Вже понад 7 років ми допомагаємо нашим клієнтам створювати затишок і тепло у їхніх домівках, пропонуючи широкий вибір якісної кліматичної техніки від відомих виробників.
В нашому асортименті:
• Обігрівачі всіх видів:
Конвектори електричні: доступні, прості, безшумні.
Електрорадіатори: добре зберігають тепло, безшумні, не сушать повітря.
Інфрачервоні керамічні панелі: економні, локальний обігрів, не сушать повітря.
Тепловентилятори: швидко нагрівають повітря, доступна ціна.
• Кондиціонери:
Спліт-системи: настінні, касетні, канальні, колонні.
Мобільні кондиціонери: для локального охолодження.
• Електрична тепла підлога:
Кабельна: надійна та довговічна.
Нагрівальні мати: простий монтаж.
Тепла електрична підлога, представлена в інтернет-магазині Інтер-Клімат від відомого українського бренду систем електричної теплої підлоги WOKS (Одескабель), який заслужив довіру не тільки українського покупця, але й дуже популярний на європейському ринку.
• Електричні водонагрівачі:
Накопичувальні: великий запас гарячої води.
Проточні: моментальний нагрів води.
Чому варто вибрати Інтер-Клімат?
Широкий вибір кліматичної техніки: у нас ви знайдете все необхідне для створення комфортного мікроклімату у вашому домі.
Доступні ціни: ми пропонуємо вигідні ціни на всю нашу продукцію.
Висока якість: ми співпрацюємо лише з надійними виробниками, тому впевнені в якості пропонованої техніки.
Гарантія: на всю нашу продукцію надається гарантія.
Швидка доставка: ми доставимо ваше замовлення у найкоротші терміни.
Зручні способи оплати: ви можете оплатити ваше замовлення будь-яким зручним для вас способом.
Професійна консультація: наші фахівці допоможуть вам вибрати кліматичну техніку, яка буде відповідати вашим потребам.
Інтернет-центр кліматичної техніки Інтер-Клімат – ваш комфорт у будь-який час року!
Заходьте на наш сайт:https://inter-klimat.com.ua/
Дзвоніть: 38 (098) 352-81-71
Ми завжди раді вам допомогти!