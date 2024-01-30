Інтер-Клімат: ваш комфорт у будь-який час року!

Інтер-Клімат – це інтернет-магазин кліматичної техніки, де ви знайдете все необхідне для створення комфортного мікроклімату у вашому домі.

Вже понад 7 років ми допомагаємо нашим клієнтам створювати затишок і тепло у їхніх домівках, пропонуючи широкий вибір якісної кліматичної техніки від відомих виробників.

В нашому асортименті:

• Обігрівачі всіх видів:

  • Конвектори електричні: доступні, прості, безшумні.

  • Електрорадіатори: добре зберігають тепло, безшумні, не сушать повітря.

  • Інфрачервоні керамічні панелі: економні, локальний обігрів, не сушать повітря.

  • Тепловентилятори: швидко нагрівають повітря, доступна ціна.

• Кондиціонери:

  • Спліт-системи: настінні, касетні, канальні, колонні.

  • Мобільні кондиціонери: для локального охолодження.

• Електрична тепла підлога:

  • Кабельна: надійна та довговічна.

  • Нагрівальні мати: простий монтаж.

Тепла електрична підлога, представлена в інтернет-магазині Інтер-Клімат від відомого українського бренду систем електричної теплої підлоги WOKS (Одескабель), який заслужив довіру не тільки українського покупця, але й дуже популярний на європейському ринку.

• Електричні водонагрівачі:

  • Накопичувальні: великий запас гарячої води.

  • Проточні: моментальний нагрів води.

Чому варто вибрати Інтер-Клімат?

  • Широкий вибір кліматичної техніки: у нас ви знайдете все необхідне для створення комфортного мікроклімату у вашому домі.

  • Доступні ціни: ми пропонуємо вигідні ціни на всю нашу продукцію.

  • Висока якість: ми співпрацюємо лише з надійними виробниками, тому впевнені в якості пропонованої техніки.

  • Гарантія: на всю нашу продукцію надається гарантія.

  • Швидка доставка: ми доставимо ваше замовлення у найкоротші терміни.

  • Зручні способи оплати: ви можете оплатити ваше замовлення будь-яким зручним для вас способом.

  • Професійна консультація: наші фахівці допоможуть вам вибрати кліматичну техніку, яка буде відповідати вашим потребам.

Інтернет-центр кліматичної техніки Інтер-Клімат – ваш комфорт у будь-який час року!

Заходьте на наш сайт:https://inter-klimat.com.ua/

Дзвоніть: 38 (098) 352-81-71

Ми завжди раді вам допомогти!

Інтер-Клімат﻿