Інтер-Клімат: ваш комфорт у будь-який час року!

Ми допомагаємо нашим клієнтам створювати затишок і тепло у їхніх домівках, пропонуючи широкий вибір якісної кліматичної техніки від відомих виробників.

Інтер-Клімат – це інтернет-магазин кліматичної техніки, де ви знайдете все необхідне для створення комфортного мікроклімату у вашому домі.

Вже понад 7 років ми допомагаємо нашим клієнтам створювати затишок і тепло у їхніх домівках, пропонуючи широкий вибір якісної кліматичної техніки від відомих виробників.

В нашому асортименті:

• Обігрівачі всіх видів:

Конвектори електричні: доступні, прості, безшумні.

Електрорадіатори: добре зберігають тепло, безшумні, не сушать повітря.

Інфрачервоні керамічні панелі: економні, локальний обігрів, не сушать повітря.

Тепловентилятори: швидко нагрівають повітря, доступна ціна.

• Кондиціонери:

Спліт-системи: настінні, касетні, канальні, колонні.

Мобільні кондиціонери: для локального охолодження.

• Електрична тепла підлога:

Кабельна: надійна та довговічна.

Нагрівальні мати: простий монтаж.

Тепла електрична підлога, представлена в інтернет-магазині Інтер-Клімат від відомого українського бренду систем електричної теплої підлоги WOKS (Одескабель), який заслужив довіру не тільки українського покупця, але й дуже популярний на європейському ринку.

• Електричні водонагрівачі:

Накопичувальні: великий запас гарячої води.

Проточні: моментальний нагрів води.

Чому варто вибрати Інтер-Клімат?

Широкий вибір кліматичної техніки: у нас ви знайдете все необхідне для створення комфортного мікроклімату у вашому домі.

Доступні ціни: ми пропонуємо вигідні ціни на всю нашу продукцію.

Висока якість: ми співпрацюємо лише з надійними виробниками, тому впевнені в якості пропонованої техніки.

Гарантія: на всю нашу продукцію надається гарантія.

Швидка доставка: ми доставимо ваше замовлення у найкоротші терміни.

Зручні способи оплати: ви можете оплатити ваше замовлення будь-яким зручним для вас способом.

Професійна консультація: наші фахівці допоможуть вам вибрати кліматичну техніку, яка буде відповідати вашим потребам.

Інтернет-центр кліматичної техніки Інтер-Клімат – ваш комфорт у будь-який час року!

Заходьте на наш сайт:https://inter-klimat.com.ua/

Дзвоніть: 38 (098) 352-81-71

Ми завжди раді вам допомогти!