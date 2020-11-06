Интернет-магазин парфюмерии: как выбрать тот самый?

Духи считаются одним из наиболее популярных продуктов как среди женщин, так и среди мужчин. Именно поэтому довольно часто возникает вопрос: "Где купить парфюмерию?"

Перед тем, как ответить, мы хотим выделить несколько важных пунктов, которые стоит проанализировать перед покупкой.

Цена. Идеальный вариант — сравнить стоимость на разных сайтах, чтобы понять оптимальную цену продукта и только потом принимать решение о том, где его покупать. Возможно, в одном из интернет-магазинов вы сможете найти выгодные скидки. Ассортимент. Бывают моменты, когда нужно купить несколько духов одновременно: для себя, мамы и брата, например. Заказывать парфюмы по отдельности — неудобно, поэтому стоит проверить их наличие на одном сайте. Отзывы. Один из наиболее важных моментов. Обратите внимание на то, как откликаются люди о выбранном вами интернет-магазине. Обычно это можно проверить как на самом сайте магазина, так и на просторах интернета. Варианты оплаты и доставка. Перед тем, как приобрести духи, ознакомьтесь с условиями оплаты и доставки товара. Если вас всё устраивает — можете спокойно делать заказ.

Магазин духов: сравниваем и анализируем

Чтобы вы не тратили время на поиски интернет-магазинов парфюмерии, мы выбрали 3 наиболее популярных сайта и проанализировали каждый из них. В конце статьи вы сможете определить своего фаворита по всем критериям.

https://makeup.com.ua/: все товары в одном магазине

Интернет-магазин, в котором есть отзывы практически под каждым продуктом. Даже если вы не захотите заказывать на MakeUp, можно просто зайти почитать отклики о парфюмерии :)

Преимущества магазина:

бесплатная доставка курьером по всей Украине (от 99 грн);

209 000+ товаров в каталоге;

регулярные скидки.

https://parfumcity.com.ua/ — идеальный вариант для любителей скидок

Интернет-магазин, который влюбил в себя многих. Его фишки — широкий ассортимент, низкие цены и постоянные акции.

К преимуществам Parfum City также относятся:

бесплатная доставка по Украине (при покупке 2-х и более единиц товара);

оплата при получении;

подарки за отзывы;

заполучили доверие более 96 000 клиентов;

множество позитивных отзывов;

регулярные подарки к заказам.

https://edp.ua/: 17 лет на рынке

Магазин, которым довольны более 230 000 клиентов. Его преимущества:

189 000+ товаров в каталоге;

бесплатная доставка по Украине (при заказе от 999 грн);

есть возможность приобрести подарочные сертификаты.

При заказе до 600 грн — предоплата 100% обязательна.

Будем рады, если наша информация оказалась полезной для вас. Желаем приятных покупок и хорошего настроения!