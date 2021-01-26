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26.01.2021, 10:30

Интернет-магазин Vinur: комплексные энергетические решения

Интернет-магазин Vinur: комплексные энергетические решения - Фото
Фото: unsplash.com

Компания "ВИНУР" – ведущее предприятие Украины в области проектирования, монтажа и обслуживания систем независимого электроснабжения

Планируете комплексно и без лишних трат наладить автономное энергоснабжение жилого, нежилого здания, недорого решить другие энергетические задачи? Изучите возможности, условия сотрудничества от специализированной компании Vinur.com.ua.                            

Автономная подача электроэнергии – комплексный подход от Vinur.com.ua

Компания "ВИНУР" – ведущее предприятие Украины в области проектирования, монтажа и обслуживания систем независимого электроснабжения.

Специалисты  предприятия помогут Вам в короткие сроки, в рамках выделенных средств разработать и внедрить эффективную систему независимого электроснабжения строящегося или уже функционирующего объекта любого назначения. 

Компания принимает заказы от юридических и частных лиц, государственных и муниципальных учреждений. Предлагает клиентам индивидуальный подход к решению поставленных задач, удобные формы расчета за услуги. На проделанный объем работы дает длительную гарантию.

Полный комплекс услуг от компании "ВИНУР" по созданию системы автономного электропитания объекта включает:

  1. Профессиональные консультации клиента;
  2. Энергетический аудит имеющейся системы энергообеспечения;
  3. Экспертизу, подготовку проекта;
  4. Комплектацию, заказ и доставку необходимого оборудования;
  5. Строительные, электромонтажные, пуско-наладочные работы;
  6. Обучение персонала компании-заказчика;
  7. Легализацию проекта;
  8. Техобслуживание, при необходимости ремонтные работы.

Кроме того, в интернет-магазине компании можно подобрать качественное электротехническое оборудование от производителей с мировым именем, в том числе:

  • электростанции;
  • генераторы (дизельные, бензиновые, инверторные, газовые, сварочные), АВР, комплектующие;
  • источники бесперебойного питания;
  • стабилизаторы напряжения;
  • солнечные электростанции (сетевые, гибридные, автономные) и комплектующие к ним;
  • гелиосистемы "под ключ";
  • солнечные коллекторы.

Реализуемое компанией оборудование характеризуются: высоким качеством исполнения, длительным сроком службы, безопасностью, удобством в обслуживании. Отлично зарекомендовало себя при эксплуатации, в том числе и в неблагоприятных климатических, погодных условиях. Широко применяется в вопросе организации электроснабжения  промышленных, аграрных предприятий, строительных площадок, различных жилых, нежилых зданий.

Получаемые преимущества при сотрудничестве

Воспользовавшись услугами компании "ВИНУР", Вы можете рассчитывать на ряд преимуществ, а именно:

  • бесплатное консультирование;
  • при  необходимости полномасштабный энергоаудит компании;
  • комплексный подход в вопросе налаживания бесперебойного автономного энергоснабжения объекта;
  • возможность подбора электрооборудования, квалифицированную помощь опытного специалиста;
  • услуги по аренде дизельных, бензиновых генераторов разной модификации и мощности;
  • систему скидок для постоянных клиентов, оптовиков;
  • рассрочку оплаты за электростанции, генераторы, отсутствие комиссий и дополнительных платежей;
  • разные способы расчета;
  • быструю доставку заказа в любой уголок Украины;
  • длительную гарантию на оборудование и проделанные работы
  • обоснованные расценки на услуги.


Не хватает мощности центральной электросети, хотите полностью перейти на независимое электропитание? Недорого приобрести с доставкой по Украине надежное оборудование от ведущих мировых брендов?

Vinur.com.ua поможет на взаимовыгодных условиях добиться полноценного энергоснабжения любого объекта, успешно решить другие энергетические задачи!

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Теги: ВИНУР
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