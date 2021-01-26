Интернет-магазин Vinur: комплексные энергетические решения

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Планируете комплексно и без лишних трат наладить автономное энергоснабжение жилого, нежилого здания, недорого решить другие энергетические задачи? Изучите возможности, условия сотрудничества от специализированной компании Vinur.com.ua.

Автономная подача электроэнергии – комплексный подход от Vinur.com.ua

Компания "ВИНУР" – ведущее предприятие Украины в области проектирования, монтажа и обслуживания систем независимого электроснабжения.

Специалисты предприятия помогут Вам в короткие сроки, в рамках выделенных средств разработать и внедрить эффективную систему независимого электроснабжения строящегося или уже функционирующего объекта любого назначения.

Компания принимает заказы от юридических и частных лиц, государственных и муниципальных учреждений. Предлагает клиентам индивидуальный подход к решению поставленных задач, удобные формы расчета за услуги. На проделанный объем работы дает длительную гарантию.

Полный комплекс услуг от компании "ВИНУР" по созданию системы автономного электропитания объекта включает:

Профессиональные консультации клиента; Энергетический аудит имеющейся системы энергообеспечения; Экспертизу, подготовку проекта; Комплектацию, заказ и доставку необходимого оборудования; Строительные, электромонтажные, пуско-наладочные работы; Обучение персонала компании-заказчика; Легализацию проекта; Техобслуживание, при необходимости ремонтные работы.

Кроме того, в интернет-магазине компании можно подобрать качественное электротехническое оборудование от производителей с мировым именем, в том числе:

электростанции;

генераторы (дизельные, бензиновые, инверторные, газовые, сварочные), АВР, комплектующие;

источники бесперебойного питания;

стабилизаторы напряжения;

солнечные электростанции (сетевые, гибридные, автономные) и комплектующие к ним;

гелиосистемы "под ключ";

солнечные коллекторы.

Реализуемое компанией оборудование характеризуются: высоким качеством исполнения, длительным сроком службы, безопасностью, удобством в обслуживании. Отлично зарекомендовало себя при эксплуатации, в том числе и в неблагоприятных климатических, погодных условиях. Широко применяется в вопросе организации электроснабжения промышленных, аграрных предприятий, строительных площадок, различных жилых, нежилых зданий.

Получаемые преимущества при сотрудничестве

Воспользовавшись услугами компании "ВИНУР", Вы можете рассчитывать на ряд преимуществ, а именно:

бесплатное консультирование;

при необходимости полномасштабный энергоаудит компании;

комплексный подход в вопросе налаживания бесперебойного автономного энергоснабжения объекта;

возможность подбора электрооборудования, квалифицированную помощь опытного специалиста;

услуги по аренде дизельных, бензиновых генераторов разной модификации и мощности;

систему скидок для постоянных клиентов, оптовиков;

рассрочку оплаты за электростанции, генераторы, отсутствие комиссий и дополнительных платежей;

разные способы расчета;

быструю доставку заказа в любой уголок Украины;

длительную гарантию на оборудование и проделанные работы

обоснованные расценки на услуги.



Не хватает мощности центральной электросети, хотите полностью перейти на независимое электропитание? Недорого приобрести с доставкой по Украине надежное оборудование от ведущих мировых брендов?

Vinur.com.ua поможет на взаимовыгодных условиях добиться полноценного энергоснабжения любого объекта, успешно решить другие энергетические задачи!