Инвесторы проявляют повышенный интерес к мем-монетам: данные отчета Liga.Crypto

Мем-монеты, такие, как Dogecoin, становятся популярны среди инвесторов, несмотря на высокий риск и нестабильность.

Со времени появления первой мем-монеты Dogecoin (DOGE) прошло более 10 лет. За эти годы, кроме DOGE, созданной ради шутки, на крипторынке появилось более 1000 криптотокенов-мемов. Хотя эти активы крайне нестабильны и их стоимость во многом зависит от настроения соцсетей и оценок лидеров общественного мнения, некоторые монеты-мемы имеют многомиллионную рыночную капитализацию.

Торговля высоковолатильными мем-коинами — дело финансово рискованное, но, похоже, это только повышает интерес трейдеров. Часть из них смогла получить прибыль от торговли, некоторые потеряли инвестиции.

Главные факты отчета

Неудачи, как свидетельствуют данные от аналитиков раздела Liga.Crypto, не останавливают розничных и институциональных инвесторов.

Отметим, что в наши дни этими активами торгуют практически все централизованные криптовалютные биржи. Так, к примеру, согласно информации, которую предоставляет обзор биржи Bybit, на площадке инвесторам и трейдерам доступны такие мем-коины: PEPE, DOGE, LADYS, TAMA, FLOKI, BABYDOGE.

Согласно последнему отчету, популярность мем-коинов растет с начала года, они становятся одним из значимых компонентов криптопортфелей. Часть инвесторов использует мем-монеты с целью диверсификации, некоторые приобретают из интереса, в надежде, что их стоимость со временем вырастет и принесет прибыль.

Так, в феврале институциональные фонды мем-токенов увеличились почти на 230%. Сумма спотовых активов в марте составила $204 млн, а спустя месяц достигла $293,7 млн. Правда, в мае рыночные настроения ухудшились. Поэтому институциональные инвесторы активно "сбросили" 50% своих мем-коинов. На конец мая сумма активов составляла $139 млн. По сравнению с январем это на 125% больше.

Такие цифры, отмечают эксперты, указывают на близкое возвращение периода экстремального риска.

Объем активов мем-коинов в розничных фондах в феврале-апреле вырос примерно на 480%. В денежном эквиваленте это $567 млн. Весенняя заинтересованность мем-токенами достигла пика в апреле. В мае сумма активов сократилась до $371 млн.

Топовые мем-монеты

Аналитики отмечают, что институциональные и розничные инвесторы чаще всего выбирают Dogecoin. Первые выделяют на него 36,17% от общей суммы активов в мем-токенах, а вторые — 24,58%.

На втором месте предпочтений обеих групп — мем-монеты на базе Ethereum. В приоритете были такие:

Pepe (PEPE);

Shiba Inu (SHIB);

Pig Coin (PORK);

Dogelon Mars (ELON);

Floki Inu (FLOKI).

В процентом соотношении предпочтения институционалов по сравнению с розничными инвесторами немного отличаются. Так, например, в PEPE институциональные инвесторы вложили 22,23% от общей суммы мемных активов, а розничные — 20,95%. Распределение по SHIB выглядит так: 10,39% у институционалов и 14,61% у розничных инвесторов.

Инвестиционные стратегии обеих групп также имеют имеют некоторые отличия. К примеру, в криптопортфеле розничных инвесторов мем-монеты составляют 4%, а у институциональных — 2,5%. Общей чертой стратегий аналитики называют инвестиции в устоявшиеся токены-мемы, у которых более длинный послужной список.