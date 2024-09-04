Інвестори виявляють підвищений інтерес до мем-монет: дані звіту Liga.Crypto

З моменту появи першої мем-монети Dogecoin (DOGE) пройшло більш ніж 10 років. За цей час, крім DOGE, створеного заради жарту, на крипторинку з'явилося понад 1000 криптотокенів-мемів. Хоча ці активи вкрай нестабільні, а їхня вартість багато в чому залежить від настрою соцмереж та висловлювань лідерів громадської думки, деякі монети-меми мають багатомільйонну ринкову капіталізацію.

Торгівля високоволатильними мем-коінами — справа фінансово ризикована, але, схоже, це лише підвищує інтерес трейдерів. Частина з них змогла отримати прибуток від торгівлі, деякі втратили інвестиції.

Головні факти звіту

Невдачі, як свідчать дані від аналітиків розділу Liga.Crypto, не зупиняють роздрібних та інституційних інвесторів.

Зазначимо, що в наші дні цими активами торгують практично всі централізовані криптовалютні біржі. Так, наприклад, згідно з інформацією, яку містить огляд біржі Bybit, на майданчику інвесторам і трейдерам доступні такі мем-коіни: PEPE, DOGE, LADYS, TAMA, FLOKI, BABYDOGE.

Згідно з останнім звітом, популярність мем-коінів зростає з початку року, вони стають одним із суттєвих компонентів криптопортфелів. Частина інвесторів використовує мем-монети з метою диверсифікації, деякі купують з інтересу, сподіваючись, що їх вартість з часом зросте і принесе прибуток.

Так, у лютому інституційні фонди мем-токенів збільшились майже на 230%. Сума спотових активів у березні становила $204 млн, а через місяць досягла $293,7 млн. Щоправда, у травні ринкові настрої погіршилися. Тому інституційні інвестори активно "скинули" 50% своїх мем-коінів. На кінець травня сума активів становила $139 млн. Порівняно з січнем це на 125% більше.

Такі цифри, зазначають експерти, вказують на повернення періоду екстремального ризику.

Обсяг активів мем-коінів у роздрібних фондах у лютому-квітні зріс приблизно на 480%. У грошовому еквіваленті це $567 млн. Весняна зацікавленість мем-токенами досягла піку у квітні. У травні сума активів скоротилася до $371 млн.

Топові мем-монети

Аналітики зазначають, що інституційні та роздрібні інвестори найчастіше обирають Dogecoin. Перші виділяють на нього 36,17% від загальної суми активів у мем-токенах, а другі — 24,58%.

На другому місці в обох групах мем-монети на базі Ethereum. У пріоритеті були такі:

Pepe (PEPE);

Shiba Inu (SHIB);

Pig Coin (PORK);

Dogelon Mars (ELON);

Floki Inu (FLOKI).

У відсотковому співвідношенні інтерес до монет інституціоналів порівняно з роздрібними інвесторами дещо відрізняється. Так, наприклад, у PEPE інституційні інвестори вклали 22,23% від загальної суми мемних активів, а роздрібні — 20,95%. Розподіл по SHIB має такий вигляд: 10,39% в інституціоналів і 14,61% у роздрібних інвесторів.

Інвестиційні стратегії обох груп також мають деякі відмінності. Наприклад, у криптопортфелі роздрібних інвесторів мем-монети становлять 4%, а в інституційних — 2,5%. Загальною рисою стратегій аналітики називають інвестиції в усталені токени-меми, які мають більш довгий послужний список.