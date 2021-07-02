IP-телефония: обзор сервисов

Большинство компаний используют IP-телефонию в работе со звонками. Чтобы вы могли сделать выбор, мы сделали краткий обзор. Это не рейтинг или сравнение — вы можете сравнить инструменты и решить, кому отдать предпочтение.

Возможности сервисов могут изменяться в зависимости от тарифа и стоимости. Для детального сравнения посетите сайт нужного сервиса IP-телефонии.

Включает виртуальную АТС, подмену номеров (коллтрекинг), callback и т. д. IP-телефония Ringostat объединяет мобильные и офисные телефоны в одну схему. Не имеет ограничений по количеству внутренних линий.

В Ringostat есть голосовое приветствие и меню, автоответчик, схемы переадресации и т. д. Данные собираются в десятках отчетов, также можно составлять собственные. Есть записи разговоров, которые можно послушать в отчетах или по ссылке.

Заявлено расширение для звонков в браузере. Оно совершает, принимает вызовы и "угадывает", что нужно клиенту, еще до поднятия трубки. Виртуальная АТС Ringostat интегрируется с десятком популярных CRM.

"Киевстар"

Оператор связи предоставляет бизнесу Украины не только мобильные номера, но и IP-телефонию. Позволяет связать мобильную связь с фиксированными телефонами компании. Данные IP-телефонии "Киевстар" собираются в отчетах статистики, где клиент может посмотреть данные.

Виртуальная АТС позволяет последовательно и параллельно звонить на номера разных абонентов. Есть настройка коротких номеров для быстрой связи с сотрудниками.

"Киевстар" позволяет запрещать звонки на некоторые номера — например, телефоны развлекательных услуг. IP-телефонию оператора можно связать с CRM. За счет этого все звонки и контакты будут автоматически фиксироваться в CRM-системе. Ниже пример настройки:

Vega Telecom

С АТС Vega Telecom можно управлять звонками, подключать к системе IP-телефоны и виджет заказа обратного звонка. Последний называется "Call Catcher". К виртуальной АТС Vega Telecom можно подключить сразу несколько офисов. IP-телефония этого сервиса собирает статистику по вызовам, которую можно посмотреть в журнале звонков.

Вызовы делятся на "Все звонки", "Мои звонки", "Нужно перезвонить" и т. д. Под одним номером можно использовать неограниченное количество линий. Что удобно для приема большого количества звонков.

Виртуальная АТС Vega Telecom позволяет настраивать голосовое меню и голосовое приветствие при входящем звонке. С ее помощью можно отправлять факс на email. У АТС Vega Telecom есть мини-CRM.





