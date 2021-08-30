izibank 2.0: свежие фичи и еще больше фана

izibank – мобильный банк, который запустился в феврале 2021 сразу же с более 25 продуктами и сервисами в своем арсенале.

"За эти полгода, мы активно развивались – динамика привлечения новых клиентов только за последний месяц выросла на 30%. И сегодня представляем izibank 2.0 – обновленное приложение с точки зрения как дизайна так и наполнения ", – Анна Тигипко, основательница izibank.

Что нового?

Во-первых, обновился дизайн и UX/UI мобильного приложения – улучшилась архитектура и уменьшилось количество кликов. Так, например, обменять валюту онлайн можно в 2 клика, а есть вообще действия в один жест – например, скрыть свой баланс можно просто взмахом ладони, а чтобы снять кэшбек, просто потрясти смартфоном.

Во-вторых, появились новые фичи и обновились некоторые из уже существующих. Например, кэшбек на выбор – теперь есть возможность выбрать для себя или уже привычный 1% на все покупки плюс дополнительно пятничный кэшбек на развлечения, или ежемесячно выбор двух категорий с повышенным кэшбеком. Уже сейчас воспользоваться обновленным кэшбеком может каждый новый клиент, а для существующих клиентов он станет доступным уже с 1 сентября.

"Мы первые на рынке, кто предлагает такой гибкий подход к кэшбеку и дает возможность выбирать – комфорт и удобство для клиента для нас всегда на первом месте. Поэтому izi-кэшбек расширяет возможности выбора – теперь можно выбрать свои любимые категории. Накопленные суммы доступны в любой момент, и можно не волноваться об их сохранности: izi-кэшбек, как и раньше, не сгорает", – рассказывает основательница izibank Анна Тигипко.

Из нового, в ближайшее время запускается рассрочка – оформить ее можно будет мгновенно в мобильном приложении до или уже даже после совершения покупки. Это удобно, ведь не всегда есть возможность планировать крупные расходы, а перевести в рассрочку уже совершенную покупку – это хорошая опция.

Также уже запустили реферальную программу – теперь пригласив друга или подругу, оба получают свой win-win. Это тот случай, когда фраза "заработать на друзьях" вовсе не несет негативный оттенок.

И, если уж говорить о реальном win, то фича, которая точно порадует пользователей – это геймификация. Теперь каждая транзакция с izibank – это возможность прокачать свой рейтинг и вырасти из "новичка" до "бога приложении", к тому е получить за это реальную вознаграждение – подарки от izibank и партнеров, а также прикольные стикеры в зависимости от достигнутого уровня.

Напомним, izibank одним из первых запустил видеоверификацию – благодаря чему сразу после регистрации есть возможность получить карточку и пользоваться ею, а также активно расширяет сеть городов с курьерской доставкой. Так, стать клиентом izibank можно легко, даже не выходя из дома, а получить izi-карту можно просто, выбрав удобный способ: либо курьерской доставкой в ​​городах Киев, Днепр, Львов, Одесса, Запорожье, Тернополь, Сумы, либо в более 200 точках выдачи в более чем 40 городах Украины.