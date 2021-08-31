ЖК "Нивки-Парк" предлагает квартиры в кредит от застройщика с ремонтом под ключ

Хотите купить квартиру в Киеве в новостройке и не тратить драгоценное время на ремонт? Выбирайте квартиру с ремонтом от надежного застройщика в ЖК "Нивки-Парк"

На первый взгляд, рынок новостроек Киева поражает разнообразием и выбрать идеальное место для жизни не составит труда, однако решив купить квартиру в Киеве, все же придется потратить немало времени на поиск своего идеального варианта. Отличным решением для тех, кто ищет качественное жилье от надежного застройщика, станет ЖК "Нивки-Парк".

Современный комплекс закрытого типа с хорошо развитой инфраструктурой находиться в непосредственной близости от метро и удобной транспортной развязки. ЖК "Нивки-Парк" от "Интергал-Буд" — это:

проверенное качество;

продуманные планировки квартир;

комфортное пространство для работы и отдыха.

На территории комплекса для жителей предусмотрены современные детские и различные спортивные площадки, скверы, магазины, кафе и другие объекты инфраструктуры. К тому же, купив квартиру в Киеве в ЖК "Нивки-Парк", вы сможете наслаждаться прогулками в одном из самых больших и красивых парков столицы, ведь дорога от дома к нему будет занимать не более 10 минут.

В ЖК "Нивки-Парк" вы можете купить квартиры с ремонтом от застройщика на любой вкус. Ремонт под ключ от застройщика позволяет сэкономить деньги на ремонт и получить современный интерьер без лишних хлопот и траты времени на поиски строительной бригады. Компания осуществляет оптовую закупку строительных материалов, благодаря чему может предложить более низкую стоимость квадратного метра. Заказывая дизайнерский ремонт под ключ, вы избавите себя от множества переделок и получите функциональное пространство, продуманное до малейших мелочей. Команда застройщика реализует любые ваши пожелания:

Минималистическая однокомнатная квартира. Двухкомнатная квартира в скандинавском стиле. Просторная трехкомнатная квартира в классическом стиле.

Застройщик осуществляет продажу квартир с ремонтом в рассрочку и кредит, благодаря чему купить квартиру в Киеве становиться намного проще. Квартира в рассрочку от застройщика позволит отказаться от расходов на аренду и платить уже за свое уютное жилье в одной из лучших новостроек Киева.

Рассрочка на жилье станет идеальным решением не только для покупки недвижимости для жизни, но и для предпринимателей, которые планируют купить однокомнатную квартиру в Киеве для арендного бизнеса или же купить нежилое помещение различной площади по выгодным условиям.

Если вас интересует квартира в рассрочку от застройщика или же квартира в кредит, свяжитесь с нами для получения более подробной информации об условиях приобретения:

Отдел продаж: г. Киеве, пр. Победы, 67

+38 (044) 391-03-18