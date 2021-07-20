Каждый 20 украинец может болеть меланомой и не знать об этом

В рамках проекта "День меланомы" продолжаются бесплатные осмотры сотрудников ведущих украинских компаний на наличие злокачественных новообразований на коже. На протяжении лета дерматологи уже успели осмотреть больше 300 людей в Киеве и Львове.

В разгар сезона отпусков важно помнить, что чрезмерное влияние ультрафиолетовых лучей очень вредно для организма и непосредственно влияет на появление и развитие меланомы — злокачественной опухоли, которая на вид почти не отличается от обычной родинки. Международный провайдер онкострахования Madanes и страховая компания TAS Life взяли себе за цель проинформировать население про существование такого заболевания, а также, а также побуждать украинцев заботиться о своем здоровье, проходя регулярные медицинские осмотры, так называемые "чек-апы". PR-партнером проекта выступает коммуникационное агентство PointeR.

"Этот вид онкологии считается одной из самых опасных, ведь на этапе, когда ее еще можно легко вылечить, она не вызывает никакого дискомфорта, — комментирует Стас Островский, директор по развитию бизнеса Madanes. — Люди просто не обращают внимание на меланому, пока не становиться слишком поздно. При этом, метастазы могут распространяться через кровь и лимфу уже на второй стадии, что в дальнейшем может привести к осложнениям и даже летальному исходу."

"Украинцы часто пренебрегают профилактическими медицинскими осмотрами, ведь побаиваются услышать диагноз, для лечения которого потребуется больших денег. В рамках этого проекта, наша цель — привить культуру регулярных чек-апов, и рассказать о финансовых решениях, что позволят защитить семейный бюджет в случае критических заболеваний, — отметила Наталия Стихальская, руководитель Управления маркетинга страховой компании TAS Life. — Современные страховые программы полностью обеспечивают необходимыми медикаментами и покрывают лечение в лучших клиниках Украины и мира".

Врачи-дерматологи современных медицинских центров "Святой Параскевы", "Призма", "ІНГО", а также клиник Oxford Medical и "Медиком" присоединились к реализации социальной инициативы и провели консультации для более 300 людей, из которых 13 были срочно направлены на более глубокую диагностику. Кроме того, специалисты дали советы как правильно защищать кожу летом:

● Избегайте солнечных ожогов. Не загорайте с 10 до 16 часов — в этот промежуток времени солнцезащитные кремы малоэффективны — они защищают кожу от ожогов, но не снижают риска развития меланомы или рака кожи.

● Постарайтесь ограничить количество ультрафиолетового излучения — надевайте одежду с длинными рукавами, головной убор и солнцезащитные очки. Старайтесь пребывать на солнце не больше 30-40 минут без защитных средств. Солнцезащитный крем нужно наносить каждые 2 часа на открытые участки кожи.

● Регулярно осматривайте кожу в начале и в конце лета на наличие каких-либо изменений родинок или появление новых. Сориентироваться поможет "Азбука меланомы".

Не стоит забывать о важности регулярных самоосмотров, ведь вы, как никто другой, знаете о расположении родинок, пятен и веснушек на своем теле. Своевременная диагностика имеет определяющее значение и, без преувеличения, может спасти жизнь.

Международная компания Madanes – международный провайдер страхования от критических заболеваний, который предоставляет услуги более чем 2 млн клиентам, что составляет около $350 млн страховых выплат в год. Головной офис компании расположен в Тель-Авиве. Полувековой опыт работы на израильском рынке и высокий уровень профессиональной медицинской экспертизы, позволил компании внедрить на украинский рынок абсолютно новые, основанные на международных стандартах, методы работы в сфере страхования здоровья.

Сегодня Madanes предоставляет услуги для страховых компаний, корпоративных и частных клиентов. Основная цель компании – сделать лучшую медицину доступной для каждого.

TAS Life – национальный лидер на рынке страхования жизни Украины с опытом работы с 2000 года. Входит в состав Банковской группы "ТАС", одной из крупнейших групп в Украине, основанной в 1998 году. Это дает множество преимуществ: от мощной акционерной поддержки на возможность использовать уникальные компетенции на финансовом рынке и обеспечивать для клиентов компании наивысшую доходность и качественный сервис.