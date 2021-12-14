Как отличить настоящую итальянскую пиццу: рассказывает шеф ресторации Vepryk

Пицца – одно из самых популярных блюд мира и бестселлер меню любого ресторана. От "глубокой" пиццы из Чикаго, больше напоминающей пирог, до необычной для нас, но классической для жителей Рима квадратной пиццы – существуют тысячи рецептов, среди которых каждый обязательно найдет свой любимый.

В самой Италии каждый регион готовит ее по-своему – и, конечно же, считает именно свой рецепт если не первым, то уж точно самым лучшим. Рецепты могут отличаться многим, но перед вами всегда будет тонкая пицца, приготовленная в дровяной печи. О том, как понять, что перед вами настоящая итальянская пицца, нам рассказал шеф киевской ресторации Vepryk.

Справка: заведение открылось в 2020 году с уникальной концепцией "eat & car care": при ресторации работает премиальная трехфазная мойка и детейлинг, которые позволяют и провести время в заведении, и в то же время получить комплексный уход за своим авто.

Дровяная печь

Сейчас много кто готовит пиццу с помощью электрической печи, и во многом она будет не хуже традиционно приготовленного блюда. Но не зря же в самой Италии все пиццерии, которые выпекают это блюдо с помощью дровяной печи, имеют специальную табличку "forno a legna". Цена в таких заведениях всегда выше, а в пятницу вечером в них будет невозможно заказать столик.

Дело не столько в умелом маркетинге, сколько во вкусе готового блюда и умении поймать момент гармонии. Настоящая итальянская пицца выпекается в полукруглой дровяной печи, обложенной камнем – ее еще называют Помпейской печью, в честь региона происхождения. Именно такую использует ресторация Vepryk.

Выпекают пиццу при температуре 350-400 градусов. За полторы-две минуты тесто подрумянивается, но остается мягким. Сыр успевает расплавиться, но не подгореть, а начинка будет горячей и мягкой. Такая пицца впитает в себя аромат поленьев и будет иметь тот самый подкопченный аромат, который не спутаешь ни с чем другим.

Итальянские ингредиенты и локальные продукты

Чем точнее шеф следует оригинальным итальянским рецептам, тем более богатым будет вкус блюда. Каждая пицца от Vepryk готовится с использованием оливкового масла класса EVO – это нерафинированное масло самого высокого класса. Соус изготовляется из итальянских томатов сорта пелати, а используемый сыр – это настоящий пармеджано, фермерская моцарелла и горгондзола. В остальных случаях на кухне ресторации используются локальные продукты от украинских фермеров – всегда свежие и максимально натуральные.

Тесто для итальянской пиццы готовится только из твердых сортов пшеницы и замешивается исключительно вручную. Если пиццу готовят прямо перед вами – обязательно обращайте внимание на толщину слоя: тесто не должно быть толще половины сантиметра. В ресторации Vepryk печь стоит прямо в зале, а потому вы можете наблюдать за каждым этапом приготовления любимого блюда – и будьте уверены в качестве от раскатки теста до сервировки готового блюда.

От классических Фокача и Паперони, до насыщенной "Четыре сыра" или пикантных "Пера Парма" или "Прошуто Фунги" и т.д. – каждый пункт нашего итальянского меню позволит вам ощутить настоящее гастрономическое приключение, которое обязательно захочется повторить! Кроме того, для именинников у нас действует скидка 15% на все меню – включая пиццы, специалитеты и более 40 других блюд от нашего шефа, который регулярно дополняет меню Vepryk новыми кулинарными изысками.