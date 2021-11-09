Как покупать товары в Китае напрямую: особенности внутренних маркетплейсов

Помимо ориентированного на экспорт "Aliexpress" холдинг "Alibaba Group" владеет также тремя крупнейшими площадками для внутреннего рынка: "Taobao", "Tmall" и "1688". Они появились в 2017 году в ходе реорганизации Taobao и у каждой есть своя специализация и преимущества.

На "Tmall" могут торговать только производители или их официальные реселлеры и лишь после прохождения тщательной проверки. Здесь можно найти как китайские компании, так и представительства международных компаний. Товар под маркой "Samsung" или "Puma" будет именно оригинальным брендовым товаром, а не репликой или подделкой. При этом его можно приобрести с хорошим дисконтом. Качество товаров китайских брендов здесь на несколько порядков выше, чем на "Aliexpress", а количество акций и распродаж ничуть не меньше.

Формат "Tmall" — это B2B, но при этом большинство товаров можно приобрести от одной единицы. Вместо поиска подходящего производителя по каталогам компаний или выставкам, его можно найти на "Tmall". Поскольку это маркетплейс для внутреннего рынка, то доставка осуществляется только по территории Китая. Доставить товар в Украину можно с помощью Meest China, которая предоставляет полный спектр складских услуг. Для преодоления языкового барьера доступна услуга выкупа товаров, которые доставляются на собственный склад компании в Гуанчжоу. До отправки товаров в Украину можно заказать их проверку: пересчет количества, комплектации, сверку наименований по накладным документам, видимый брак. Доставка посылок из Китая доступна авиарейсами и железной дорогой. Для бизнеса, которому необходима доставка грузов в больших объемах, доступна доставка коммерческих грузов, а вид транспорта можно выбрать. Такой набор услуг существенно отличает Meest China от других компаний-перевозчиков, которые предлагают более дорогие тарифы, неудобные виды транспортировки и не имеют столь широкого спектра складских услуг.

Для удобства пользователей на сайте Meest China есть поиск по трем крупнейшим маркетплейсам: "Taobao", "Tmall" и "1688".

"1688.com" — оптово-розничный маркетплейс, где преимущественно представлены промышленные товары, оборудование, продукты химической промышленности и пр.

"Taobao" ориентирован на розницу и может похвастаться широким очень ассортиментом. Если на "Aliexpress" около 100 миллионов товаров, то на "Taobao" этот показатель превышает 1 миллиард. Точно есть из чего выбрать.

В результатах поиска через сайт Meest China будет указано, на каком именно маркетплейсе найден товар. Кроме того, реализован поиск по картинкам — достаточно лишь вставить нужное изображение товара.

Кстати, в Китае скоро состоится одна из крупнейших распродаж года — 11 ноября в Поднебесной отмечают день "Холостяков". Это достаточно современный праздник, к которому китайские торговые центры не так давно стали приурочивать день распродаж. С 2013 года именно благодаря "Alibaba Group" этот праздник стал иметь и другое значение — теперь это еще и праздник сетевого шопинга для всех пользователей интернета.

Так что советуем добавлять товары в избранное уже сейчас, чтобы успеть оформить заказ на старте распродаж. Удачных покупок!





