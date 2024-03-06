Как правильно покупать iPhone 12 бу

Двенадцатый Айфон всегда пользуется большим спросом. IPhone 12 бу — хороший вариант, если вы хотите сэкономить на покупке смартфона Apple. Как и в случае с любой другой подержанной покупкой, есть несколько моментов, которые следует проверить, прежде чем отдавать деньги.

Основы покупки бывшего в употреблении iPhone 12

В случае с онлайн-продажами сложно лично рассмотреть гаджет, так что вам придется проверять товар в интернете. Продавцы с хорошей репутацией приложат множество фотографий, на которых будут подробно описаны все царапины и другие повреждения, а также подробное описание продаваемого товара. Отзывы о продавце — показатель качества товара.

Покупая товар лично, думайте прежде всего о своей личной безопасности. Встречайтесь в общественном месте, например, в кафе или торговом центре, и постарайтесь взять с собой кого-нибудь. Старайтесь не носить с собой крупные суммы наличных денег. Если продавец настаивает на наличных, сначала осмотрите товар, а затем снимите деньги (в одиночку) в банкомате.

По возможности избегайте встреч ночью или в уединенных местах, например на парковках. Договоритесь об условиях (например, о способе оплаты и возможности полностью осмотреть товар), прежде чем соглашаться на встречу с продавцом, поскольку это поможет отпугнуть потенциальных мошенников.

Если цена слишком хороша, чтобы быть правдой, это, скорее всего, мошенничество. Если продавец не дает вам осмотреть товар заранее, возможно, с ним что-то не так (или вы покупаете пустую коробку). Если он при этом настаивает на том, чтобы вы принесли с собой деньги, даже не осмотрев товар, не подвергайте себя риску.

Подлинным продавцам нечего скрывать и они никогда не станут возражать, чтобы вы осмотрели товар. В их интересах встречаться в хорошо освещенных общественных местах, где они тоже будут чувствовать себя в безопасности.

Проверка Айфон бу перед покупкой

Самое важное, что нужно проверить, — это включается ли iPhone. Это кажется очевидным, но некоторые продавцы могут попытаться выдать гаджет, который не загружается, за разряженную батарею. Не поддавайтесь на эту уловку и убедитесь, что смартфон загружается до экрана блокировки или сообщения "Привет".

Кроме того, вы можете настоять на том, чтобы в комплекте с iPhone были зарядное устройство и сетевой адаптер. Вероятность кражи гаджета без этих предметов выше (хотя продавец, возможно, просто решил оставить их себе). По возможности убедитесь, что iPhone нормально заряжается; если у вас есть портативный аккумулятор и кабель питания, возьмите их с собой.

Когда смартфона загрузится, вы должны увидеть экран блокировки, на котором владельцу предлагается ввести код. Если вы видите сообщение о вводе пароля для активации iPhone, возможно, его украли. Даже если это не так, вы не сможете воспользоваться им в таком состоянии, поэтому лучше уйти.

Настаивайте на том, чтобы продавец активировал гаджет, введя свой пароль. Блокировку активации можно снять с Айфона, отключив функцию "Найти мой iPhone" в разделе "Настройки" > [Имя владельца] > "Найти мой".

При встрече с продавцом iPhone может быть уже стерт и готов к продаже. Это не обязательно плохо, но лишает вас возможности полностью протестировать устройство. В этом случае вы можете заметить сообщение "Hello" или "Swipe to Begin".

Чтобы адекватно проверить Айфон, вам следует попросить продавца войти в систему, указав свои данные, чтобы телефон был в рабочем состоянии.

Как только гаджет вас устроит, потребуйте от продавца снять блокировку активации и стереть iPhone с помощью функции "Стереть все содержимое и настройки" в разделе "Настройки" > "Общие" > "Перенести или сбросить iPhone". Для этого необходимо, чтобы продавец ввел пароль Apple ID для отключения Activation Lock, чтобы вы знали, что сможете пользоваться телефоном, как только вступите в права собственности на него.

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