Як правильно купувати iPhone 12 б/в

Дванадцятий Айфон завжди має великий попит. IPhone 12 б/в — хороший варіант, якщо ви хочете заощадити на покупці смартфона Apple. Як і у випадку з будь-якою іншою покупкою, є кілька моментів, які слід перевірити, перш ніж віддавати гроші.

Основи покупки вживаного iPhone 12

У випадку з онлайн-продажами складно особисто розглянути гаджет, тому вам доведеться перевіряти товар в інтернеті. Продавці з гарною репутацією додадуть безліч фотографій, на яких будуть докладно описані всі подряпини та інші пошкодження, а також докладний опис товару, що продається. Відгуки про продавця – показник якості товару.

Купуючи товар особисто, думайте насамперед про свою особисту безпеку. Зустрічайтеся у громадському місці, наприклад, у кафе чи торговому центрі, і постарайтеся взяти із собою когось. Намагайтеся не носити із собою великі суми готівки. Якщо продавець наполягає на готівці, спочатку огляньте товар, а потім зніміть гроші (поодинці) у банкоматі.

По можливості уникайте зустрічей уночі або в відокремлених місцях, наприклад, на стоянках. Договоріться про умови (наприклад, про спосіб оплати та можливість повністю оглянути товар), перш ніж погоджуватися на зустріч із продавцем, оскільки це допоможе відлякати потенційних шахраїв.

Якщо ціна дуже хороша, щоб бути правдою, це, швидше за все, шахрайство. Якщо продавець не дає вам оглянути товар заздалегідь, можливо з ним щось не так (або ви купуєте порожню коробку). Якщо він при цьому наполягає на тому, щоб ви принесли з собою гроші, навіть не оглянувши товар, не ризикуйте.

Справжнім продавцям нема чого приховувати і вони ніколи не заперечуватимуть, щоб ви оглянули товар. У їхніх інтересах зустрічатися у добре освітлених громадських місцях, де вони теж почуватимуться у безпеці.

Перевірка Айфон перед покупкою

Найважливіше, що потрібно перевірити, — це чи включається iPhone. Це здається очевидним, але деякі продавці можуть спробувати видати гаджет, який не завантажується, за розряджену батарею. Не піддавайтеся на цей прийом і переконайтеся, що смартфон завантажується до екрана блокування або повідомлення "Привіт".

Крім того, ви можете наполягти на тому, щоб у комплекті з iPhone були зарядний пристрій та мережний адаптер. Імовірність крадіжки гаджета без цих предметів вища (хоча продавець, можливо, просто вирішив залишити їх собі). По можливості переконайтеся, що iPhone заряджається нормально; якщо у вас є портативний акумулятор та кабель живлення, візьміть їх із собою.

Коли смартфон завантажиться, ви повинні побачити екран блокування, на якому власнику пропонується ввести код. Якщо ви бачите повідомлення про введення пароля для активації iPhone, можливо, його вкрали. Навіть якщо це не так, ви не зможете скористатися ним у такому стані, тому краще піти.

Наполягайте, щоб продавець активував гаджет, ввівши свій пароль. Блокування активації можна зняти з Айфона, відключивши функцію "Знайти мій iPhone" у розділі "Параметри" > [Ім'я власника] > "Знайти мій".

При зустрічі з продавцем iPhone може бути вже стертий і готовий до продажу. Це не обов'язково погано, але позбавляє вас можливості повністю протестувати пристрій. У цьому випадку можна помітити повідомлення "Hello" або "Swipe to Begin".

Щоб адекватно перевірити iPhone, вам слід попросити продавця увійти в систему, вказавши свої дані, щоб телефон був у робочому стані.

Як тільки гаджет вас влаштує, вимагайте від продавця зняти блокування активації та стерти iPhone за допомогою функції "Стерти весь вміст та налаштування" у розділі "Налаштування" > "Загальні" > "Перенести або скинути iPhone". Для цього необхідно, щоб продавець ввів пароль Apple ID для відключення Activation Lock, щоб ви знали, що зможете користуватися телефоном, як тільки наберете права власності на нього.

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