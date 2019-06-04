Как сделать внешнюю торговлю прибыльной?

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в уникальном Форуме FinCamp'19, который состоится 5 июля 2019 в Одессе. Тема Форума: «ФИНАНСЫ ДЛЯ ВЭД: ОТКРЫВАЕМ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ"

В Форуме примут участие 200+ CEO, CFO, директоров по внешнеэкономической деятельности и корпоративным финансам, директоров по развитию, а также ведущих аналитиков. Проблематика Форума вызывает значительный интерес и поэтому компании лидеры направляют для участия целые делегации профильных специалистов. Участие будет полезно руководителям компаний - участникам ВЭД, а также тем, кто сейчас рассматривает возможность выхода на зарубежные рынки. С программой Форума и условиями участия можно ознакомиться на сайте www.cfo.ua

Организатор: FA Service (www.cfo.ua)

Золотой финансовый партнер - Банк Пивденный

При участии - PWC Ukraine

Информационный Партнер: ЛІГА.net

Для читателей ЛІГА.net предусмотренна скидка 20%. Промо-код для получения скидки: LIGA20 при регистрации на сайте организатора.

CPD единицы: приняв участие в форуме, члены АССА смогут зачислить 8 CPD единиц.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Внешнеэкономический бизнес ставит множество сложных вопросов. Участники Форума смогут ознакомиться с опытом коллег в построении экспортных стратегий, инструментов повышения прибыльности экспортно-импортных транзакций, опытом проверки зарубежных контрагентов, структурирования международных соглашений, привлечения финансирования, управления дебиторской задолженностью в международной торговле. В ходе обсуждения этих актуальных вопросов выступят известные эксперты :

Громыко Александр, Президент, KTD Group (Saturn)

Сичка Андрей, Управляющий партнер Credit Engineering (Швейцария)

Пинчук Юрий, FP&A, Private Equity

Матюшенко Александр, Директор департамента корпоративного бизнеса, банк Пивденный

Петриченко Александр, Трейдер по операциям с фиксированной доходностью и валюте, Kernel

Тарасенко Юрий, Финансовый директор, Корпорация БОГДАН

Бай Елена, Коммерческий директор, Запорожский Завод Феросплавов

Снитивкер Игор, Директор по стратегическому развитию, Кайдзен Институт Украина

Николайко Анна, Старший менеджер практики Трансфертного ценообразования, PwC Украина

Шум Станислав, CEO, Top Lead

ПРОГРАММА ФОРУМА

Есть уникальный опыт и хотите поделиться своими достижениями? Пожалуйста, напишите Организатору - ihor.solovykh@cfo.ua

Делегатов Форума ожидает качественный деловой контент, а также вечерний фуршет с музыкальным сопровождением, культурная программа, общение с коллегами и радушие одесситов.

До встречи в солнечной Одессе!