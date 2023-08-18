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18.08.2023, 14:25

Как составить бизнес-план для интернет магазина

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Как составить бизнес-план для интернет магазина - Фото

Документ поможет визуализировать будущий проект, просчитать возможные риски и способы их преодоления

Благодаря развитию и доступности современных технологий, сегодня около половины всех продаж осуществляется в сети интернет. Сначала у предпринимателя рождается идея реализовать товары в сети, а разработка сайта интернет магазина помогает воплотить эту задумку в жизнь. Прежде, чем приступить к созданию веб платформы, необходимо составить бизнес-план. Документ поможет визуализировать будущий проект, просчитать возможные риски и способы их преодоления.

Что такое бизнес-план и зачем он нужен

Для запуска большого или маленького интернет-магазина в обязательном порядке необходимо составлять бизнес-план. Это документ, в котором содержится полная информация о будущей платформе. В нем указываются организационные вопросы, маркетинговая стратегия, финансовые прогнозы, предусматривается срок окупаемости магазина, предполагаемая ежемесячная прибыль и др.

Бизнес-план включает анализ рынка и мониторинг конкурентов. Важно, что бумаги содержат информацию о возможных рисках и варианты их подавления. Таким образом, из-за наличия этого документа разработчики сайта и владелец бизнеса понимают, каким образом двигаться к реализации проекта. Благодаря плану возможно:

  • Провести объективную оценку проекта в целости. Предприниматель может получить информацию о количестве необходимых ресурсов, увидеть основные камни преткновения в процессе работы.

  • Держать на контроле и оказывать влияние на бизнес процессы. Каждый этап работ детально расписан, поэтому не составит сложности контролировать срок и точность его выполнения.

  • Получить больше инвестиций. Предприниматели часто обращаются к инвесторам за дополнительным финансированием. Благодаря бизнес-плану удастся убедить вкладчиков в рентабельности проекта.

Больше информации об особенностях создания бизнес-плана для торговых платформ можно узнать на сайте веб агентства "Красный Хамелеон".

Этапы составления бизнес-плана для интернет-магазина

Чтобы составить бизнес-план для платформ, которые занимаются электронной коммерцией, необходимо провести комплексную работу. Ее можно разбить на такие этапы.

  • Формирование идеи. Понимание целостности картины будущей платформы лежит в основе работы над ее созданием.

  • Выбор товара, который будет реализован в магазине. Многие предприниматели делают ставку на один уникальный продукт (или серию продуктов), чтобы иметь минимум конкурентов в нише.

  • Выбор названия магазина, слогана, доменного имени.

  • Поиск специалистов, которые будут заниматься разработкой сайта, его сопровождением и продвижением.

  • Решение технических вопросов: наличие склада, способов отгрузки товаров, расчеты с контрагентами и клиентами.

В бизнес-план следует внести и финансовый раздел. В нем указываются данные об источниках финансирования, тратах на закупку товара, оплату услуг персонала, сопутствующие издержки, ожидаемая прибыль. Важным пунктом выступает оценка рисков: рост цен на сырье и топливо, нарушение сроков поставки, наличие бракованных партий, возврат заказов и непредвиденные обстоятельства. 

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Теги: бизнес-план, интернет магазин
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