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18.08.2023, 14:25

Як скласти бізнес-план для інтернет магазину

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Як скласти бізнес-план для інтернет магазину - Фото

Документ допоможе візуалізувати майбутній проєкт, порахувати можливі ризики та визначити способи їх подолання

Завдяки розвитку та доступності сучасних технологій сьогодні близько половини всіх продажів здійснюється в мережі інтернет. Спочатку у підприємця народжується ідея реалізувати товари в мережі, а розробка сайту інтернет магазину допомагає втілити цей задум у життя. Перш, ніж приступити до створення веб-платформи, потрібно скласти бізнес-план. Документ допоможе візуалізувати майбутній проєкт, порахувати можливі ризики та визначити способи їх подолання.

Що таке бізнес-план і навіщо він потрібний

Для запуску великого чи маленького інтернет-магазину обов'язково потрібно складати бізнес-план. Це документ, який містить повну інформацію про майбутню платформу. У ньому зазначаються організаційні питання, маркетингова стратегія, фінансові прогнози, вказується термін окупності магазину, передбачуваний щомісячний прибуток та ін.

Бізнес-план включає аналіз ринку та моніторинг конкурентів. Важливо, що папери містять інформацію про можливі ризики та варіанти їх уникнення. Таким чином, завдяки наявності цього документу розробники сайту та власник бізнесу розуміють, як рухатися до реалізації проєкту. Завдяки плану можливо:

  • Провести цілісну об'єктивну оцінку розробки. Підприємець може отримати інформацію про кількість необхідних ресурсів, основні камені спотикання у процесі роботи.

  • Тримати на контролі та впливати на бізнес процеси. Кожен етап робіт детально розписаний, тому просто контролювати термін і точність його виконання.

  • Отримати більше інвестицій. Підприємці часто звертаються до інвесторів за додатковим фінансуванням. Завдяки бізнес-плану вдасться переконати вкладників у рентабельності проєкту.

Більше інформації про особливості створення бізнес-плану для торгових платформ можна дізнатися на веб-сайті агентства "Червоний Хамелеон".

Етапи складання бізнес-плану для інтернет-магазину

Щоб скласти бізнес-план для платформ, що займаються електронною комерцією, потрібно провести комплексну роботу. Її можна розбити на такі етапи.

  • Формування ідеї. Розуміння цілісності картини майбутньої торгової платформи є основою роботи з її створення.

  • Вибір товару, який буде реалізовано у магазині. Багато підприємців роблять ставку на один унікальний продукт (або серію продуктів), щоб мати мінімум конкурентів у ніші.

  • Вибір назви магазину, слогану, доменного імені.

  • Пошук фахівців, які займатимуться розробкою сайту, його супроводом та просуванням.

  • Вирішення технічних питань: наявність складу, способів відвантаження товарів, розрахунків з контрагентами та клієнтами.

У бізнес-плані слід розмістити і фінансовий розділ. У ньому вказуються дані про джерела фінансування, витрати на закупівлю товару, оплату послуг персоналу, супутні видатки, очікуваний прибуток. Важливим пунктом виступає оцінка ризиків: зростання цін на сировину та паливо, порушення термінів постачання, наявність бракованих партій, повернення замовлень та непередбачувані обставини.

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Теги: бізнес-план, інтернет магазин
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